1/7 Dans les camps de rééducation comme celui d'Avangard dans la région de Volgograd, les jeunes sont préparés à leur futur service dans les forces armées russes. Photo: Russisches Verteidigungsministerium

Daniel Macher

Depuis 2022, des milliers d’enfants auraient été déplacés des territoires occupés par la Russie sous prétexte de les envoyer dans des camps de vacances. Pour les parents, il n'est guère possible de protéger leurs enfants des griffes du Kremlin. Ces transferts, justifiés par la nécessité de les protéger des zones de guerre, cachent une sombre réalité: l'endoctrinement militaire orchestré par les autorités russes.

Olha Skrypnyk, présidente du groupe de défense des droits humains Crimée, explique: «Ils n’appellent pas cela une rééducation ou une militarisation. Ils disent simplement que d’autres enfants sont allés dans ces camps, qu’ils reviennent avec des cadeaux et qu’ils vont bien.»

Les enfants doivent devenir des Russes obéissants à Poutine

Ces transferts concernent actuellement les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijia et Kherson, ainsi que la Crimée, déjà annexée en 2014. Selon le Centre de défense nationale à Kiev, des quotas régionaux obligatoires pour 2025 prévoient combien d'enfants devront être envoyés en Russie.

L'objectif est de faire de ces enfants et adolescents des Russes obéissants à Poutine et de les préparer à servir dans l'armée russe. Dans la Junarmija, la jeune armée russe, les enfants apprennent déjà à assembler des armes à feu, à tirer et à secourir les blessés. Ils sont encadrés par des soldats russes ayant combattu en Ukraine.

L'un de ces centres est le camp «Avangard» dans la région russe de Volgograd, comme on peut le voir sur le site Internet du ministère russe de la Défense. D'autres images montrent comment des jeunes apprennent à manier des armes, toujours sous la surveillance de soldats russes armés.

De nombreux enfants reviennent changés

En effet, comme le confirme Anastasia Stepula, experte du service public ukrainien pour les droits de l'enfant, beaucoup reviennent des camps, mais «avec une certaine empreinte idéologique». On essaie de développer chez les enfants des opinions patriotiques sur la Russie et une attitude belliqueuse envers l'Ukraine.

Selon l'experte, le programme de recrutement russe pourrait encore s'étendre: dans la ville de Starobelsk, dans la région de Lougansk, au moins 500 enfants devraient, selon les plans, recevoir un enseignement idéologique. Au total, 1,6 million d'enfants de plus de 12 ans seraient menacés, avertit Anastasia Stepula.