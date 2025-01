Le mercenaire suisse Jona Neidhart pose à Lviv (Ukraine) à côté d'une affiche publicitaire de la troisième brigade d'assaut. Photo: Jona Neidhart

Immédiatement après son arrivée, Jona Neidhart, qui avait déjà combattu en Ukraine pendant deux ans entre 2022 et 2024 au sein de la Légion internationale, s'est présenté à un centre de recrutement dans l'ouest de l'Ukraine. «La brigade Azov, la troisième brigade d'assaut et également la première brigade d'assaut connue sous le nom de 'Da Vinci Wolves' pourraient m'accueillir», explique le Zurichois d'origine.

Si la vérification des antécédents des services secrets ukrainiens, actuellement en cours, ne révèle rien d'anormal, le chemin du retour au front sera ouvert. «Je suis prêt à mourir pour l'Ukraine et pour nos valeurs s'il le faut», annonce Jona Neidhart. Après avoir travaillé plus de deux ans comme mitrailleur dans l'armée ukrainienne, l'homme de 37 ans était rentré en Suisse en juin dernier et s'était rendu à la police. Effectuer un service militaire pour une armée étrangère est illégal selon la loi suisse.

En cas de condamnation, des peines de prison de plusieurs années sont encourues. La justice militaire suisse avait appris par Blick l'existence du service militaire de Jona Neidhart et avait immédiatement engagé une procédure contre lui.

Dans le viseur de la justice

«La procédure est toujours en cours, l'enquête préliminaire est ouverte», a confirmé sur demande la porte-parole de la justice militaire, Larissa Goldschmid. Il n'est pas encore possible de dire quand et si un jugement pourrait être prononcé. La question de savoir si le nouveau départ de Jona Neidhart pour l'Ukraine et son éventuel retour sur le front militaire auront des conséquences sur la procédure est laissée à l'appréciation du juge d'instruction.

« Je trouve honteux que la Suisse ne rende pas hommage à l'engagement de ses citoyens pour l'Ukraine Jona Neidhart, mercenaire suisse en Ukraine »

Une chose est sûre: Jona Neidhart veut se rendre à nouveau aux autorités suisses après la fin de la guerre. «Si je survis», précise-t-il. En juin, il avait remis au service compétent ses journaux de guerre manuscrits, son «livret militaire» ukrainien et divers insignes et diplômes de l'armée ukrainienne. «Je ne veux rien cacher. J'assume ma décision. Je trouve honteux que la Suisse ne rende pas hommage à l'engagement de ses citoyens pour l'Ukraine», déplore-t-il.

Treize procédures ont été engagées par la justice militaire depuis l'attaque de Vladimir Poutine contre l'Ukraine en février 2022 contre des citoyens suisses qui ont combattu ou combattent encore aux côtés de l'Ukraine. Blick le sait: les autorités suisses n'ont pas tous les combattants ukrainiens helvétiques sur leur radar. Le nombre de soldats suisses au service de Kiev qui ne sont pas connus est probablement bien plus élevé.

Les Ukrainiens s'étonnent de la justice suisse

Si Jona Neidhart ou l'un des autres légionnaires devait un jour être condamné par un tribunal militaire, ils auraient la possibilité de déposer une demande de grâce auprès de l’Assemblée fédérale. Le Parlement suisse devrait alors se prononcer officiellement sur sa position concernant la lutte de ses citoyens contre les agresseurs russes qui agissent en violation du droit international. Une affaire diplomatiquement délicate qui pourrait égratigner davantage le vernis écaillé de la neutralité.

Mais cela risque de prendre encore un certain temps. Alors plutôt que d'attendre, Jona Neidhart préfère continuer à se battre. «Je suis heureux d'être de retour ici.» L'accueil en Ukraine a été extrêmement chaleureux. «J'ai retrouvé de vieux amis au centre de recrutement. Ils étaient très inquiets lorsqu'ils avaient appris mon arrestation en Suisse l'été dernier», raconte-t-il.

Selon lui, personne en Ukraine ne peut comprendre que la Confédération punisse des citoyens pour s'être mis en travers du chemin des soldats russes. Le conseiller national socialiste grison Jon Pult ne le comprend pas non plus. C'est pourquoi il demande, par le biais d'une initiative parlementaire, une amnistie pour tous les combattants suisses en Ukraine.

Tant Kiev que Moscou ont récemment souligné leur volonté de négocier. «Même après la fin des combats, il resterait beaucoup à faire», déclare Jona Neidhart. Déminage, sécurisation d'une éventuelle ligne de cessez-le-feu, reconstruction dans les zones dangereuses, etc. La fin de l'horreur n'est pas encore en vue.