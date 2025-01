Jona Neidhart a combattu illégalement pendant deux ans sur le front ukrainien et s'est rendu aux autorités suisses en juin. Mais ce Zurichois d'origine ne veut pas attendre le verdict de la justice militaire. Son objectif: retourner au front avec une unité d'élite.

«Je me présenterai à la justice suisse si je survis»

Pendant deux ans, Jona Neidhart, originaire de Zurich, a combattu sur le front ukrainien. Photo: Samuel Schumacher

Samuel Schumacher

Jona Neidhart en a assez: assez d'attendre, assez de se justifier, assez de la Suisse qui ne bouge toujours pas sur la question de l'Ukraine. A la mi-juin, ce Zurichois d'origine est revenu en Suisse après deux ans passés sur le front de la guerre en Ukraine et s'est fait arrêter par la police à Berne.

Depuis lundi matin, Jona Neidhart est de retour en Ukraine, comme le sait Blick en exclusivité. Cette mission pourrait lui coûter la vie. «Je veux retourner au front. De préférence avec une unité qui se battra en première ligne, pour que je puisse me battre et botter le cul des Russes», explique Jona Neidhart à Blick.

Lundi matin, il est arrivé en Ukraine occidentale après un voyage de deux jours en bus et en train. «Avec les deux mêmes sacs à dos que j'avais déjà emportés lors de ma première mission», raconte-t-il.

Rejoindre une unité d'élite controversée

Il veut maintenant s'inscrire immédiatement dans un centre de recrutement de l'armée et trouver une unité qui peut avoir besoin de lui. «Comme mitrailleur comme la dernière fois, comme fusilier, comme équipier de chars – je suis ouvert à beaucoup de choses.»

S'il pouvait choisir, il préférerait combattre dans la tristement célèbre brigade ukrainienne Asov ou dans la troisième brigade d'assaut. Ces deux unités ont été soupçonnées par le passé d'être infiltrées par l'extrême droite.

Jona Neidhart se distancie de ces idées. «Ce qui compte pour moi, c'est que les brigades se battent efficacement», explique-t-il. «Elles font toutes deux partie des meilleures troupes de l'armée. Les Russes les craignent. Et elles sont en principe ouvertes aux légionnaires internationaux comme moi.»

«J'assume l'entière responsabilité de mes actes»

Pour son service militaire de près de deux ans dans une armée étrangère, le Suisse risque déjà plusieurs années de prison dans son pays. Le service militaire pour des puissances étrangères est illégal en Suisse. La justice militaire a ouvert une procédure contre lui cet été.

Jona Neidhart a remis aux juges d'instruction ses journaux intimes et ses papiers d'identité militaires. «Je me livre à la justice et j'assume l'entière responsabilité de mes actes», avait-il alors déclaré avant de se rendre lui-même à un poste de police bernois.

« Je veux réveiller la Suisse et contribuer à ce que cette guerre ne soit pas oubliée Jona Neidhart, mercenaire suisse en Ukraine »

Tant que le jugement n'est pas rendu, Jona Neidhart ne peut en principe pas quitter le pays. C'est ce qui a été convenu avec la justice militaire. Mais après six mois passés dans son pays, il ne peut plus assister sans rien faire à l'avancée des troupes de Vladimir Poutine à l'Est.

«Mes interviews, mes conférences, toutes les manifestations auxquelles j'ai participées ont en premier lieu touché les gens qui sont de toute façon déjà pro-ukrainiens», constate le Zurichois. Mais il veut aller plus loin. «Je veux réveiller la Suisse et contribuer à ce que cette guerre ne soit pas oubliée.»

« L'Ukraine a besoin de notre aide maintenant, pas plus tard Jona Neidhart, mercenaire suisse en Ukraine »

Il ne reviendra que lorsque la guerre sera terminée

Pour lui, le retour en Suisse n'a toujours été qu'une solution temporaire. Le fait que les moulins de la justice militaire tournent si lentement n'est pas une raison pour lui d'adapter ses plans. «L'Ukraine a besoin de notre aide maintenant, pas plus tard.»

Il n'est pas rare que les procédures judiciaires prennent beaucoup de temps. En se rendant une nouvelle fois en Ukraine, Jona Neidhart risque donc que sa peine de prison, en cas de condamnation, s'élève même à quatre ans et demi au lieu de «seulement» trois ans. Une initiative parlementaire du conseiller national socialiste grison Jon Pult, qui demande l'impunité pour tous les Suisses combattant en Ukraine, est actuellement à l'étude.

La situation s'est détériorée là-bas

Jona Neidhart est conscient des conséquences de son retour en Ukraine. «Je me présenterai à nouveau devant la justice suisse si je survis à ma mission. Mais pas avant la fin de la guerre.»

La situation en Ukraine s'est massivement détériorée depuis son départ en juin. «La localité de Novoselivske, que nous avions défendue avec notre unité pendant sept mois, est tombée. Tout comme le village de Kruhlyakivka, près de la ville de Kupiansk, où nous avons longtemps habité», raconte Neidhart. Selon les données ukrainiennes, plus de 43'000 soldats ukrainiens et environ 198'000 soldats russes ont été tués depuis le début de la guerre en février 2022.

Il est prêt à sacrifier sa vie

Pourquoi quelqu'un se porte-t-il volontaire pour affronter une seconde fois cet énorme danger? «Se battre est dans la nature de l'homme. Et bien sûr, d'une certaine manière, c'était aussi un plaisir d'arrêter les Russes ensemble avec de bons camarades.»

« L'enjeu de cette guerre est bien plus important que les territoires ukrainiens. Il s'agit de défendre nos valeurs et notre démocratie Jona Neidhart, mercenaire suisse en Ukraine »

Mais sa motivation principale est la même que lors de sa première mission, explique Jona Neidhart: «L'enjeu de cette guerre est bien plus important que les territoires ukrainiens. Il s'agit de défendre nos valeurs et notre démocratie.»

Si la Russie parvenait à conserver ne serait-ce qu'une petite partie de l'Ukraine, ce serait une victoire pour Poutine – et un signal clair à tous les autres dirigeants du monde: «L'Occident peut être mis à genoux sans problème si on lui met la pression suffisamment longtemps.»

Le chrétien croyant n'a pas peur de la mort. «Mon testament est écrit, mes convictions sont inébranlables. Je regarde mon destin dans les yeux, détendu», déclare Jona Neidhart. Il est prêt à donner sa vie pour le combat en Ukraine.