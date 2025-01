1/6 En août, les talibans ont organisé une parade sur l'ancienne base aérienne américaine de Bagram, près de Kaboul, trois ans après le retrait des troupes américaines du pays. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Daniel Kestenholz

Le portail d'investigation russe d'opposition «The Insider» a publié une vaste enquête montrant comment la Russie mettait à prix les têtes des soldats américains tués en Afghanistan. Chaque meurtre pouvait rapporter 200'000 dollars.

«Comment le renseignement militaire russe a utilisé les talibans pour décimer les troupes américaines à la fin de la plus longue guerre des USA» – tel est le titre de la recherche qui donne un aperçu détaillé des opérations. Une unité du GRU, le service de renseignement militaire étranger russe, dirigeait le programme.

Des liasses de billets de dollars

Le programme visait à chasser les troupes américaines et de la coalition. Dans un des exemples cités, un jeune Afghan a posté, après un meurtre présumé, des photos de deux liasses de billets de dollars – une liasse contenant chacune environ 100'000 dollars.

Les recherches ont révélé que le GRU payait en moyenne 200'000 dollars par soldat américain ou allié tué. Ces meurtres ont eu lieu entre 2016 et début 2020. Aucune précision n'a été donnée sur le nombre de soldats directement éliminés par ce programme. Mais le nombre de victimes pourrait être considérable.

Des soldats afghans visés

Il y a également eu des paiements plus modestes pour l'assassinat de militaires afghans. Pour une attaque au cours de laquelle 23 soldats afghans sont morts, le GRU aurait «dépensé au moins 500'000 dollars, probablement 600'000 dollars».

Selon un ancien haut fonctionnaire russe cité, la Russie aurait versé au total environ 30 millions de dollars au réseau responsable de ces attaques. «Trente millions de dollars, c'était une petite somme», précise un ancien officier de sécurité afghan, «pour faire un pied de nez sanglant aux États-Unis».

L'opération de la CIA a servi de précurseur

Ce montant est une fraction par rapport aux trois à quatre milliards de dollars dépensés par l'agence de renseignement américaine CIA dans les années 1980 pour l'opération clandestine Cyclone visant à financer, armer et entraîner les moudjahidin afin de chasser l'armée soviétique d'Afghanistan.

Le GRU utilisait une entreprise de négoce de pierres précieuses comme couverture pour gérer un réseau de coursiers afghans. Ceux-ci livraient l'argent aux talibans et à d'autres groupes militants. Une fois leurs missions terminées, ces coursiers étaient récompensés par des documents russes et l'asile en Russie.

Ces nouvelles révélations ont impliqué des sources de sécurité russes et afghanes. L'existence du programme et les noms des officiers du GRU concernés ont été révélés. L'équipe de «The Insider» a reconstitué les déplacements des courriers afghans et les a reliés à des attaques connues contre les troupes américaines et de la coalition.

La fameuse unité GRU 29155

Le programme d'assassinat faisait partie d'une stratégie plus large de la Russie visant à déstabiliser l'ennemi par des opérations secrètes. On attribue à la même unité GRU 29155 des tentatives d'assassinat et des empoisonnements dans des pays de l'OTAN.

«The Insider» a également été en contact avec trois anciens agents du 29155 dans le cadre de ses recherches. Selon leurs informations, les Russes ont ainsi mené une guerre indirecte contre les forces armées américaines en Afghanistan.