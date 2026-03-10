DE
Crime contre l'humanité
La déportation de 1205 enfants ukrainiens en Russie qualifiée de crime contre l'humanité

La déportation de 1205 enfants ukrainiens en Russie est qualifiée de crime contre l'humanité par des enquêteurs onusiens. Seuls 20% des enfants ont été rapatriés, selon un rapport publié mardi à Genève.
Publié: il y a 55 minutes
La Commission d'enquête internationale sur l'Ukraine présidée par Erik Mose affirme pour la première fois que les enfants ukrainiens sont victimes d'actes équivalant à des crimes contre l'humanité. (Archives)
Photo: MAGALI GIRARDIN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La déportation et la disparition forcée des enfants ukrainiens en Russie équivalent à des crimes contre l'humanité, selon des enquêteurs onusiens. Ils parlent aussi de crimes de guerre perpétrés par les tribunaux russes et dans les zones occupées par Moscou en Ukraine.

Dans un rapport publié mardi à Genève, la Commission d'enquête internationale sur l'Ukraine a vérifié la déportation de 1205 enfants de cinq régions. Au lieu de chercher à les rapatrier, les autorités russes ont établi un système pour les placer dans des familles russes. «Ce délai injustifiable» constitue un crime de guerre, ajoutent les trois enquêteurs. Parmi les cas examinés, seul un enfant sur cinq est revenu en Ukraine.

La Commission dit aussi que les civils et les prisonniers de guerre retenus en Russie ou dans l'est de l'Ukraine ont systématiquement été privés de procès équitables, un crime de guerre.

Elle dénonce les mensonges à l'égard de ressortissants de 17 pays contraints de combattre pour la Russie. Et le recours systématique à la violence contre ses soldats par l'armée russe.

