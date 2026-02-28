DE
Solidarité à l'Ukraine
Mobilisation à Berne contre l’agression russe

Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour montrer leur solidarité avec les personnes vivant en Ukraine. Les manifestants ont dénoncé l'agression russe permanente.
Publié: il y a 21 minutes
Plus de 1000 personnes se sont réunies samedi à Berne pour manifester leur solidarité avec des personnes vivant en Ukraine (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plus d’un millier de personnes ont manifesté à Berne. Elles ont exprimé leur soutien à l’Ukraine. Un défilé s'est rendu sur Place fédérale, selon un journaliste de l'agence d'information Keystone-ATS. Les participants ont notamment réclamé une application plus stricte des sanctions contre la Russie et un soutien économique accru à l'Ukraine. Ils jugent que le pays a notamment besoin d'aide pour reconstruire ses infrastructures énergétiques détruites.

Les manifestants ont demandé à la Suisse de jouer un rôle actif dans la poursuite des crimes de guerre. Le rassemblement avait été organisé par l'Association ukrainienne en Suisse, en collaboration avec d'autres organisations.

