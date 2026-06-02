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Salaires mirobolants révélés
Les fils cachés de Poutine et leurs nounous sont au cœur d'un scandale

Vladimir Poutine aurait recruté des gouvernantes occidentales pour s’occuper de ses deux fils cachés, selon Radio Free Europe/Radio Liberty. Ces employées seraient très bien payées, malgré le discours anti-occidental du Kremlin.
Publié: 17:36 heures
Vladimir Poutine avec Alina Kabaeva, alors star russe de la gymnastique rythmique et médaillée olympique, le 8 juin 2001.
Photo: AFP
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Luisa GambaroJournaliste

Un curieux détail sur la vie privée de Vladimir Poutine interroge. Fervent détracteur des mentalités occidentales, le chef du Kremlin embauche des employés occidentaux pour s'occuper de ses deux fils cachés, pour un salaire largement hors de portée de la plupart des Russes, a révélé Radio Free Europe/Radio Liberty le 28 mai passé. 

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D'après l'unité d'investigation Systema, Vladimir Poutine et sa compagne présumée, Alina Kabaeva, ont engagé plus de 20 gouvernantes et tutrices – dont la plupart viennent de pays occidentaux – pour s'occuper de leurs deux garçons. Le plus grand, Ivan, serait aujourd'hui âgé de 11 ans, et son jeune frère, Vladimir Junior, aurait entre 6 et 7 ans. 

D'après Systema, les gouvernantes sont d'origine allemande, britannique, irlandaise, autrichienne, mais aussi sud-africaine et néo-zélandaise. Elles habitent auprès des deux enfants dans un manoir sous étroite surveillance près du lac Valdaï, au nord-ouest de Moscou. Leurs déplacements sont restreints et le personnel changerait régulièrement. 

Des salaires mirobolants

Mais au-delà de leur nationalité, c'est leur salaire qui pose question. Les employées recevraient un salaire mensuel de 167'000 roubles, soit environ 1816 francs, auquel s'ajouteraient de nombreuses primes et indemnités. Au total, la rémunération mensuelle de ces gouvernantes se situerait aux alentours de 6350 francs, soit beaucoup plus que le salaire moyen russe (environ 90'000, soit près de 980 francs). 

Le contrat des employées stipule qu'elles ont l'interdiction d'aborder les questions de genre ou liées aux sujets LGBTQIA+ avec les enfants. Toutes questions liées aux relations et à l'éducation sexuelle doivent être abordées au préalable avec l'employeur. De même, elles ne doivent jamais imposer leurs «opinions religieuses, politiques ou idéologiques» pendant leur service.

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