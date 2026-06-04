Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête à Poutine

Une attaque ukrainienne fait 3 morts en Crimée annexée

Une frappe ukrainienne a tué trois personnes en Crimée, ont annoncé tôt jeudi les autorités de cette péninsule annexée par la Russie, au lendemain d'une attaque contre des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, où s'ouvrait le principal forum économique russe.

Une opération ukrainienne qui a conduit le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à mettre en garde contre un «risque d'escalade» du conflit opposant Moscou à Kiev depuis plus de quatre ans.

«Selon les premiers rapports, trois personnes ont été tuées et sept autres blessées à cause d'une frappe ennemie sur des bâtiments non résidentiels à Simferopol», a écrit tôt jeudi sur Telegram Sergueï Aksyonov, le chef des autorités de Crimée, annexée par Moscou en 2014. «Les services d'urgence sont en ce moment sur les lieux», a-t-il ajouté, sans fournir plus d'informations.

Cette nouvelle attaque ukrainienne intervient au lendemain du ciblage de sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, au jour de l'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). Quelque 20'000 invités de 130 pays, y compris occidentaux, doivent participer à cet événement de trois jours, jadis considéré comme le «Davos russe», organisé par la Russie pour attirer investisseurs et entreprises étrangères.

Source: AFP