Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête à Poutine

Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête dans une lettre ouverte à Poutine
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert jeudi une rencontre à son homologue russe Vladimir Poutine dans une lettre ouverte dans laquelle il offre également un «cessez-le-feu complet» le temps de négocier pour mettre fin à la guerre.
«L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un engagement direct entre vous et nous. Je propose une rencontre», a écrit Zelensky dans cette lettre adressée à Vladimir Poutine, ajoutant que Kiev était «prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations».
Source: AFP
Le Kremlin invite Zelensky à venir à Moscou
Volodymyr Zelensky peut rencontrer Vladimir Poutine «à tout moment» à Moscou, a déclaré le Kremlin jeudi après la publication d'une lettre dans laquelle le président ukrainien invite son homologue russe à une rencontre directe pour négocier la fin de la guerre.
«Zelensky peut venir à tout moment à Moscou», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov selon des propos cités par les médias d'Etat russes, ajoutant que le président russe n'avait pas encore vu la lettre en question.
Source: AFP
Poutine estime que le conflit en Iran a détourné l'attention de Washington de l'Ukraine
Vladimir Poutine a jugé jeudi que l'attention des Etats-Unis s'était détournée de la guerre en Ukraine depuis le début du conflit lancé par Washington contre l'Iran.
«Il est clair que l'administration américaine est contrainte de déplacer son attention et de traiter cette question avant toutes les autres», a déclaré le président russe à des responsables d'agences de presse internationales, dont l'AFP, à Saint-Pétersbourg (nord-ouest).
Source: AFP
Poutine dit que la Russie doit «améliorer» sa défense antiaérienne
La Russie doit «améliorer» et «renforcer» sa défense antiaérienne, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine, au lendemain de frappes de drones ukrainiens contre un complexe pétrolier et une base navale à Saint-Pétersbourg (nord-ouest).
«La Russie dispose d'un système de défense antiaérienne. Oui, nous devons l'améliorer. Oui, nous devons le renforcer, et nous allons le faire», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec des responsables de médias internationaux, dont l'AFP, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.
Source: AFP
Une attaque ukrainienne fait 3 morts en Crimée annexée
Une frappe ukrainienne a tué trois personnes en Crimée, ont annoncé tôt jeudi les autorités de cette péninsule annexée par la Russie, au lendemain d'une attaque contre des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, où s'ouvrait le principal forum économique russe.
Une opération ukrainienne qui a conduit le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à mettre en garde contre un «risque d'escalade» du conflit opposant Moscou à Kiev depuis plus de quatre ans.
«Selon les premiers rapports, trois personnes ont été tuées et sept autres blessées à cause d'une frappe ennemie sur des bâtiments non résidentiels à Simferopol», a écrit tôt jeudi sur Telegram Sergueï Aksyonov, le chef des autorités de Crimée, annexée par Moscou en 2014. «Les services d'urgence sont en ce moment sur les lieux», a-t-il ajouté, sans fournir plus d'informations.
Cette nouvelle attaque ukrainienne intervient au lendemain du ciblage de sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, au jour de l'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF). Quelque 20'000 invités de 130 pays, y compris occidentaux, doivent participer à cet événement de trois jours, jadis considéré comme le «Davos russe», organisé par la Russie pour attirer investisseurs et entreprises étrangères.
Source: AFP
Rubio s'inquiète du risque «d'escalade» dans la guerre en Ukraine
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est inquiété mercredi du risque «d'escalade» dans la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, après l'attaque de drones ukrainiens qui ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, en Russie.
«Ce qui a changé ces derniers mois, c'est que l'Ukraine est devenue de plus en plus efficace pour mener des frappes à longue portée en profondeur sur le territoire russe (...) et je pense que c'est l'une des raisons qui nous rappellent pourquoi il est important d'essayer de mettre fin à cette guerre, si nous le pouvons, car le risque d'escalade est réel, plus réel qu'il ne l'était il y a deux ans», a-t-il déclaré devant une commission parlementaire.
Source: AFP
L'UE prête à reprendre les négociations d'adhésion avec l'Ukraine
L'Union européenne a ouvert la voie mercredi à la reprise formelle des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, bloquées jusqu'à présent par un veto hongrois, a-t-on appris auprès de responsables européens.
Les représentants des 27 à Bruxelles ont donné un feu vert préliminaire à l'ouverture officielle d'un premier groupe de sujets de négociation avec l'Ukraine et la Moldavie, marquant ainsi «une étape importante sur leur chemin d'intégration européenne», a affirmé un responsable de la présidence chypriote du Conseil de l'UE.
Source: AFP
Moscou panique face aux frappes de drones ukrainiens
La Russie «panique» face aux récentes attaques de drones ukrainiennes, dont celles ayant touché Saint-Pétersbourg, a affirmé mercredi à l'AFP la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas.
«Cela montre clairement la panique du côté russe, et explique pourquoi ils intensifient les attaques terroristes, ils ne savent pas quoi faire face à ces choses-là», a-t-elle affirmé lors d'un entretien avec l'AFP à Bruxelles.
Source: AFP
Zelensky dit que les frappes sur Saint-Pétersbourg sont une réponse «juste» à la Russie
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que les frappes de drones ukrainiens qui ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg sont une réponse «juste» aux frappes russes contre l'Ukraine.
«J'estime que ce sont des frappes justes. Ils (les Russes) attaquent, il y a eu une attaque massive il y a juste un jour. Nous avons répondu en conséquence (...). Ils doivent savoir que s'ils utilisent des drones et des missiles contre nous, nous ferons de même», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse aux côtés du chef de l'OTAN Mark Rutte, en visite à Kiev.
«Alors que l'Ukraine continue de tenir bon, d'innover et de remporter des victoires sur le champ de bataille, la Russie est de plus en plus désespérée», a déclaré Mark Rutte.
Source: AFP
Le chef de l'Otan est arrivé à Kiev pour une visite surprise
Le secrétaire-général de l'Otan Mark Rutte est arrivé mercredi à Kiev pour une visite surprise, a annoncé la compagnie ferroviaire ukrainienne, après plusieurs attaques aériennes russes massives qui ont notamment visé la capitale.
«Cette visite est extrêmement importante, tout comme les précédentes, car c'est un geste de solidarité et de soutien de l'Alliance (Nord-Atlantique) envers notre pays. La diplomatie ferroviaire – traditionnellement pile à l'heure», a indiqué la compagnie du rail ukrainien Ukrzaliznytsia sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Des drones ukrainiens ont touché Saint-Pétersbourg où s'ouvre le forum économique
Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi matin, jour d'ouverture du traditionnel Forum économique rassemblant de nombreux dirigeants russes, ont indiqué des responsables russes et ukrainiens.
Quelque 20'000 invités de 130 pays devraient participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un événement annuel de trois jours et autrefois le principal rendez-vous de la Russie pour attirer les investisseurs et les entreprises occidentaux.
Le gouverneur russe de la ville, Alexandre Beglov, a indiqué que «plusieurs» infrastructures avaient été endommagées mais qu'il n'y avait aucun tué dans cette attaque, destinée selon des responsables ukrainiens à perturber ce forum où le président russe Vladimir Poutine est attendu et doit prononcer un discours vendredi.
«Des sanctions à longue portée»
Des drones ont frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la base militaire Kronstadt dans la ville, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques de représailles que Kiev qualifie de «sanctions à longue portée».
«Le plan de l'Ukraine en matière de sanctions à longue portée est mis en oeuvre exactement comme il le faut pour rapprocher la paix», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, en publiant une vidéo montrant un dépôt pétrolier en flammes. Ces attaques ont contraint le principal aéroport de Saint-Pétersbourg à fermer plusieurs heures dans la nuit.
Source: AFP