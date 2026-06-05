A Constanta, en Roumanie, un drone maritime s'est autodétruit ce vendredi matin dans un port civil. Aucun blessé n'est à déplorer, a indiqué le ministère de la Défense.

Après le bâtiment touché en Roumanie, un drone explose cette fois dans le port de Constanta

Après le bâtiment touché en Roumanie, un drone explose cette fois dans le port de Constanta

Pas de blessés

AFP Agence France-Presse

Un drone maritime a explosé vendredi matin dans le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, sans faire de victimes, une semaine après qu'un drone aérien s'est écrasé sur un immeuble d'habitation de ce pays membre de l'UE et de l'OTAN, faisant deux blessés.

«Le drone maritime découvert ce matin, 5 juin, dans le port civil de Constanta, à proximité du siège de l'Agence roumaine pour la sécurité de la vie humaine en mer, s'est autodétruit vers 10h30 sans faire de victimes», a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué.