AFP Agence France-Presse
Un drone maritime a explosé vendredi matin dans le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, sans faire de victimes, une semaine après qu'un drone aérien s'est écrasé sur un immeuble d'habitation de ce pays membre de l'UE et de l'OTAN, faisant deux blessés.
«Le drone maritime découvert ce matin, 5 juin, dans le port civil de Constanta, à proximité du siège de l'Agence roumaine pour la sécurité de la vie humaine en mer, s'est autodétruit vers 10h30 sans faire de victimes», a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué.
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