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Accusé sur ses problèmes d'alcool, Kash Patel contre-attaque
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Moment de tension au Sénat:Accusé sur ses problèmes d'alcool, Kash Patel contre-attaque

«Vous avez bu avec un violeur»
Terrifié, le directeur du FBI perd les pédales au Sénat

Lors d'une audition au Sénat, Kash Patel s'est emporté après avoir été interrogé sur sa consommation d'alcool. Le directeur du FBI serait terrifié à l'idée de perdre son poste.
Publié: 18:18 heures
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Kash Patel se défend des accusations de «consommation excessive d'alcool» à son encontre.
Photo: AP
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Gabriel Knupfer

Le penchant pour l'alcool de Kash Patel n'est plus un secret pour personne à Washington. Pourtant, interrogé à ce sujet lors d'une audition devant une commission du Sénat, le directeur du FBI a lancé une attaque virulente contre son interlocuteur.

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Lorsque le sénateur Chris Van Hollen l'a interrogé sur les articles de presse concernant sa «consommation excessive d'alcool», la situation a dégénéré. «La seule personne à avoir bu des margaritas avec un violeur condamné et membre de gang au Salvador, c'est vous», a rétorqué le directeur du FBI.

«Vous êtes la seule personne à Washington à avoir dépensé 7000 dollars en liquide. Vous êtes la seule personne ici présente à avoir bu aux frais du contribuable toute la journée», a-t-il poursuivi. Ce à quoi Chris Van Hollena a répliqué: «Votre réaction me porte à croire que les accusations portées contre vous sont fondées».

Une défense trompeuse

Il faut savoir que Chris Van Hollen avait rencontré Kilmar Abrego García au Salvador. Pour rappel, le gouvernement américain avait expulsé cet homme pour un prétendu trafic d'êtres humains. Seulement, Kilmar Abrego García n'a jamais été condamné pour viol, contrairement à ce que prétend Kash Patel. Le Salvadorien a été autorisé à retourner aux Etats-Unis après un jugement de la Cour suprême.

La photo controversée de Chris Van Hollen avec Kilmar Abrego García a été publiée sur X par Nayib Bukele.
Photo: x / @nayibbukele

Chris Van Hollen affirme que la photo controversée de lui avec Kilmar Abrego García en train de boire de l'alcool et à laquelle Kash Patel faisait référence était une mise en scène et qu'il n'avait pas touché aux boissons. Selon la chaîne CNN, la photo a été postée par le président salvadorien Nayib Bukele, un proche allié du président américain Donald Trump.

Peur panique d'être licencié

D'après un article du magazine «The Atlantic», Kash Patel est au pied du mur. De nombreux anciens et actuels employés du FBI ont confié au magazine que le directeur s'était présenté à plusieurs reprises au travail en état d'ivresse et qu'il avait une peur panique d'être licencié.

Toutefois, sa réponse virulente lors de son audition ne devrait pas lui nuire outre mesure. Donald Trump lui-même est connu pour répondre aux questions critiques des journalistes par des insultes et des attaques personnelles.

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