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«C'est complètement faux»
Les accusations contre Kash Patel font des remous au FBI

Le FBI dément enquêter sur des fuites liées à un article accusant Kash Patel de problèmes d'alcool. «The Atlantic», visé par une plainte en diffamation, dénonce une attaque contre la liberté de la presse.
Publié: il y a 15 minutes
Le FBI dément enquêter sur des fuites liées à un article accusant Kash Patel de problèmes d'alcool.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le FBI, la police fédérale américaine, a ouvert une enquête sur les fuites à l'origine d'un article évoquant un problème d'alcool et la fragilité de la position de son directeur, Kash Patel, rapporte la chaîne MS Now, citant des sources proches du dossier.

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Kash Patel a porté plainte en diffamation en avril contre le magazine «The Atlantic» et la journaliste qui a rédigé l'article, Sarah Fitzpatrick, selon lequel il était sur la sellette en raison «d'épisodes de consommation excessive d'alcool» et «d'absences inexpliquées».

L'enquête sur ces fuites est inhabituelle dans la mesure où elle ne résulte pas de la divulgation d'informations classifiées et où elle vise les révélations faites à une journaliste, soulignent les sources citées par MS Now.

«C'est complètement faux»

«Si elle est avérée, une enquête pénale du FBI sur des fuites ciblant notre journaliste représenterait une attaque contre la presse libre et le premier amendement de la Constitution», qui garantit la liberté d'expression, a réagi dans un communiqué le rédacteur en chef de «The Atlantic», Jeffrey Goldberg. «Nous ne nous laisserons pas intimider par des enquêtes illégitimes ou d'autres actes de représailles à motivation politique», a-t-il ajouté.

Un porte-parole du FBI a catégoriquement démenti l'existence d'une telle enquête, dans un communiqué publié par le magazine, en réponse à une demande de confirmation. «C'est complètement faux. Aucune enquête de ce type n'existe et la journaliste que vous mentionnez ne fait l'objet d'aucune enquête», assure ce porte-parole. Dans sa plainte en diffamation, Kash Patel dénonce «une attaque diffamatoire, malveillante et à charge» et reproche à la journaliste son utilisation de sources anonymes.


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