L'administration Trump a demandé à la Cour suprême d'annuler la décision de la juge de première instance. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Sommée par la justice de ramener lundi aux Etats-Unis un immigré salvadorien expulsé «par erreur» vers le Salvador le 15 mars, l'administration Trump a demandé à la Cour suprême, à majorité conservatrice, d'annuler la décision de la juge de première instance.

Kilmar Abrego Garcia, un immigré salvadorien vivant dans le Maryland (est) et marié à une Américaine, a été arrêté le 12 mars par des agents de la police de l'immigration. Il a ensuite fait partie des plus de 200 personnes expulsées le 15 mars par l'administration Trump vers le Salvador, la plupart pour appartenance présumée au gang vénézuélien Tren de Aragua, déclaré organisation «terroriste» par Washington.

L'administration Trump a ensuite reconnu devant la justice que son expulsion résultait d'une «erreur administrative», puisqu'un arrêté d'expulsion à son encontre avait été définitivement annulé par un tribunal fédéral en 2019.

Mais elle a affirmé se trouver dans l'impossibilité de réparer cette erreur, Kilmar Abrego Garcia étant désormais détenu dans une prison salvadorienne de haute sécurité, et a assuré qu'il faisait partie du gang salvadorien MS-13, également classé «terroriste» par les Etats-Unis en février.

«Le gouvernement a merdé»

Une juge fédérale, Paula Xinis, a balayé ces arguments, disant n'avoir pas vu de preuve de son appartenance à un gang, et exigeant du gouvernement qu'elle «facilite et effectue» son retour sur le sol américain avant le 7 avril, à 23h59 (03H59 GMT).

L'administration Trump a fait appel de cette décision, mais une cour d'appel fédérale a rejeté ce recours lundi à l'unanimité des trois juges.

«Le gouvernement n'a aucune justification légale pour ramasser dans la rue une personne présente légalement aux Etats-Unis et l'expulser du pays sans recours judiciaire», écrit au nom de la cour la juge Stephanie Thacker, qualifiant les arguments de l'administration Trump d'«insensés».

«Il est incontestable que le gouvernement a merdé ici», estime son collègue Harvie Wilkinson au sujet de l'expulsion de Kilmar Abrego Garcia.

«Cette décision est indéfendable»

L'administration Trump a saisi lundi la Cour suprême pour demander l'annulation de la décision de la juge Xinis et a minima sa suspension le temps qu'elle se prononce sur le fond.

«Cette décision – et son exigence de réaliser à la hâte des négociations internationales sensibles et de réaliser le retour d'Abrego Garcia cette nuit – est inédite et indéfendable», affirme-t-elle dans son recours à la Cour suprême, accusant une fois de plus les juges de s'ingérer dans les prérogatives du pouvoir exécutif.

Donald Trump a également paru soutenir que Kilmar Abrego Garcia appartenait au gang MS-13, lors d'un échange avec des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One dimanche soir. «MS-13 est une organisation très nocive», a-t-il dit, sans citer nommément l'immigré salvadorien expulsé.