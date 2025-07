1/6 Une mission particulière: Linda Züblin de Winterthour a accompagné l’équipe nationale féminine d’Islande en tant que Team Security Liaison Officer. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

L’UEFA Women’s EURO 2025 suscite des émotions fortes, de l’enthousiasme et une ferveur grandissante. Et parfois, l’ardeur des supporters prend des formes inattendues. Linda Züblin confie que son cœur penche pour l’Islande, sans renier son attachement à la Suisse. Il faut dire qu’elle accompagne l’équipe islandaise depuis fin juin en tant que TSLO, c’est-à-dire Team Security Liaison Officer, un rôle qui consiste à suivre de près la délégation islandaise. Elle collabore avec le service de sécurité du tournoi, les autorités locales, la police ainsi que les responsables de la fédération islandaise de football. «On s’attache à ces personnes quand on passe autant de temps avec elles», explique la policière.

Un gazon bien entretenu, c’est essentiel

Linda Züblin fait partie des nombreuses femmes qui ne sont pas sur le terrain pendant l’UEFA Women’s EURO 2025, mais qui assurent pourtant son bon déroulement. C’est aussi le cas de Stefanie Jurthe. Fondatrice de l’entreprise Sportrasen-Coaching il y a dix ans, elle est responsable de l’entretien et du contrôle qualité de deux terrains: celui de Thal, qui sert de terrain d’entraînement à l’équipe de France, et celui de la Sportanlage Buchlern à Zurich, où s’entraîne la sélection allemande.

Stefanie Jurthe est responsable de l’entretien du gazon et de l’assurance qualité de deux terrains. Photo: ZVG

Le travail de Stefanie Jurthe a commencé il y a plusieurs mois. À 47 ans, elle est capable de parler longuement de l’état optimal d’une pelouse et des critères à prendre en compte pour qu’elle reste en bon état, même sous des pluies abondantes ou de fortes chaleurs, comme cet été. Véritable «inspectrice des terrains», elle s’est spécialisée dans le conseil aux communes, clubs et écoles en matière d’entretien de pelouses, que ce soit pour de nouvelles constructions, des rénovations ou la maintenance des terrains.

Ce qui fascine Stefanie Jurthe pour cet UEFA Women’s EURO 2025, c’est le haut niveau de professionnalisme et la diversité des interlocuteurs. Elle constate une prise de conscience croissante dans le monde du football quant à l’importance d’un bon entretien des terrains, d’autant plus qu’il y a un manque d’infrastructures d’entraînement dans de nombreuses villes suisses. Selon elle, le football est en plein essor, et cette tendance va encore s’intensifier après cet été du côté féminin, de tous âges.

L’expérience de Linda Züblin en sport de haut niveau

Linda Züblin partage cette vision. Policière au poste de circulation de la police cantonale de Zurich à Winterthour, elle est l’une des 16 TSLO de l’UEFA Women’s EURO 2025, tout comme Simone Capt, qui accompagne l’équipe allemande. Les deux femmes ont choisi leur métier par vocation. Simone Capt exerce depuis 13 ans et travaille d’habitude à l’aéroport de Zurich. «Ce travail est un vrai défi, mais aussi une mission passionnante», affirme-t-elle. «Nous accompagnons les délégations de leur arrivée à leur départ, et bien sûr, on espère toutes que leur séjour en Suisse durera le plus longtemps possible.»

Les postes de TSLO étaient très convoités. Il y a eu de nombreuses candidatures et toutes les régions du pays ont été représentées. Linda Züblin, ancienne athlète de haut niveau, a longtemps pratiqué le sport de compétition avant de se réorienter. La police l’a toujours attirée; il faut dire qu’elle vient d’une «famille de policiers». Son grand-père lui racontait souvent des anecdotes captivantes sur son métier. Ce qui a fait la différence dans sa candidature, c’est peut-être que Linda Züblin a également vécu un an à Los Angeles, ce qui lui permet aujourd’hui de très bien s’exprimer en anglais. Actuellement, elle apprécie son séjour à Thoune, où est basé le camp de l’équipe d’Islande pendant l’UEFA Women’s EURO 2025. «En tant qu’ancienne heptathlète, ayant participé aux Jeux olympiques d’été, ainsi qu’aux championnats du monde et d’Europe, je sais combien ces grands événements sont inoubliables pour les athlètes», confie-t-elle. «Ce sont des moments forts, intenses, dont on se souvient toute sa vie.»

Le football devient de plus en plus féminin

Simone Capt, quant à elle, a joué au football pendant quelques années. Elle se réjouit de voir que les femmes bénéficient d’une vraie plateforme lors de l’UEFA Women’s EURO 2025: «C’est formidable de constater les avancées du football féminin ces dernières années. Et pour nous, c’est une belle opportunité de contribuer à montrer le meilleur visage de la Suisse comme pays hôte.» Les journées sont longues pour les policières, et toutes deux se réjouissent de leurs vacances en août, même si elles s'attendent à ce que leur mission dure jusqu’à la finale, le 27 juillet à Bâle.

Pendant ce temps, Stefanie Jurthe continue de surveiller de près l’état des pelouses. Selon elle, dans un contexte de dérèglement climatique, il devient crucial de prendre soin des terrains naturels. Le gazon synthétique reste une alternative utile — notamment pour permettre aux clubs de s’entraîner en hiver — mais il reste impopulaire. De toute façon, l’Union européenne des associations de football (UEFA) n’autorise pas les pelouses artificielles pour ses compétitions. C’est pourquoi, par exemple, un gazon naturel a été spécialement installé au stade du Wankdorf à Berne pour l’UEFA Women’s EURO 2025.

L’ambiance est d’ailleurs électrique à Berne en ce mois de juillet. Le football est plus féminin que jamais. Et dans les coulisses, de nombreuses femmes œuvrent pour faire de l’UEFA Women’s EURO 2025 un événement inoubliable, policières comme expertes en gazon.