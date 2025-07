Un clic, une mise et tout semble possible. Mais sur certains sites, les promesses s’effondrent vite. Il existe pourtant des moyens simples de parier en ligne sans mauvaise surprise.

Article rémunéré, présenté par la Loterie Romande.

Le match va commencer. L’équipe que vous soutenez n'est pas favorite, mais vous y croyez. La cote est belle et la rencontre s’annonce tendue. Sur un site trouvé rapidement via une publicité en ligne, vous créez un compte, déposez de l'argent. L’adrénaline monte. Vous placez votre pari, convaincu de faire le bon choix.

À la fin du match, miracle: votre équipe l’emporte. Vous retournez sur la plateforme, prêt à encaisser vos gains. Mais quelque chose cloche. Un message d’erreur s’affiche. Puis plus rien. Le service client demeure muet, votre profil est bloqué et vos fonds inaccessibles. Bienvenue dans l’univers trouble des sites de paris illégaux actifs en Suisse.

Évolution des paris et leur face cachée

Depuis quelques années, le pari sportif a changé de visage. Terminé les bookmakers et les mises qu’on crie à la dernière seconde. Les paris sportifs ont en partie basculé dans l’ère du numérique. Aujourd’hui, il est possible de parier sur presque tout, en quelques secondes. Plus instantanés, plus accessibles… mais pas toujours plus sûrs. Et lorsque les choses tournent mal, les conséquences sont bien réelles.

Une mésaventure comme celle illustrée plus haut est loin d’être un cas isolé. Certains sites n'offrent aucune garantie. Derrière leurs promesses attrayantes se cachent souvent des arnaques: gains fictifs, retraits impossibles, plateformes qui disparaissent du jour au lendemain. Ici, c’est surtout votre argent qu’on joue. Pire encore, ces sites non régulés n’ont aucun garde-fou contre l’addiction: pas de plafonds, pas de limites, aucun contrôle. Si vous perdez pied, vous êtes seul, sans soutien.

Une loi pour encadrer et protéger

En Suisse, l’exploitation des jeux d’argent est encadrée par la loi fédérale sur les jeux d’argent. Toute activité dans ce domaine est ainsi soumise à autorisation. Les plateformes en ligne illégales et non autorisées, sont bloquées par l’autorité compétente.

Et il suffit de faire un tour sur le site de l’Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent pour prendre la mesure du phénomène: on y trouve la liste des plateformes bloquées en Suisse. Un vrai aperçu des coulisses de ce segment obscur… À l’image d’un site illégal, qui, après sa fermeture, a ressurgi sous pas moins de 16 adresses différentes, toutes à nouveau bloquées entre 2019 et fin mai dernier.

Les exploitants qui opèrent illégalement en Suisse s’exposent à des sanctions, depuis le renforcement du cadre légal, en 2019, qui vise à protéger les joueurs des risques d’arnaque et des dangers liés à la dépendance.

Parier légalement, c’est toujours gagnant Choisir une offre autorisée, c’est faire le choix d’un cadre sûr. La Loterie Romande garantit: La protection des mineurs (vente interdite aux moins de 18 ans)

Le versement de l'intégralité des bénéfices des jeux d'argent à l'utilité publique Miser légalement, c'est se protéger soi-même, tout en soutenant la collectivité, des associations et des projets d'utilité publique, ainsi que l'économie locale.

Voir l'offre légale de la Loterie Romande

Jouer de manière sûre et pour le plaisir

Dans le paysage des jeux d'argent, la Loterie Romande joue un rôle central. Seul opérateur autorisé à proposer des paris sportifs en Suisse romande, elle le fait sous sa marque JouezSport, avec une offre variée, attractive et souvent renouvelée, mais encadrée. Car l’intégrité des paris sportifs est un élément exigé par le cadre légal et strictement appliqué par la Loterie Romande.

Les paris sportifs peuvent être pris dans les 2'400 points de vente de la Loterie Romande ainsi que sur la plateforme de jeu en ligne. Elle a également introduit le Live Betting, d’abord en 2020 sur la plateforme de jeu en ligne jeux.loro.ch puis en 2024 dans les points de vente. Les paris en direct permettent de placer des enjeux pendant le déroulement d’un événement sportif.

L’offre de la Loterie Romande est accompagnée d’un vaste programme de mesures sociales de protection des joueurs, afin de garantir que le jeu reste un jeu. Parmi les mesures mises en place pour protéger les joueurs: limites de pertes à se fixer, possibilité d’exclusion volontaire de la plateforme de jeu en ligne, exclusion des joueurs qui engagent des mises sans rapport avec leurs moyens financiers. À cela s’ajoutent des mesures spécifiques aux points de vente: formation pour prévenir le jeu excessif, contrôles menés via des clients-mystères et sanctions en cas de non-respect des mesures de protection.

Ce modèle est 100% gagnant, tant pour les joueurs que pour la collectivité. Car l’ensemble des bénéfices de la Loterie Romande est versé à l’utilité publique et permettent de soutenir 5'000 projets chaque année en Suisse romande.

Une offre légale, locale et responsable La Loterie Romande propose des paris sur 30 disciplines sportives et du Live Betting, autant en point de vente qu'en ligne. Des modérateurs de jeu sont également mis en place et des messages de prévention régulièrement diffusés pour jouer en toute sécurité. Et derrière chaque mise, un modèle gagnant: en 2025, ce sont 258,2 millions de francs qui sont distribués à plus de 5'000 projets d'utilité publique en Suisse romande, dans les domaines notamment de l'action sociale, de la culture, du sport et de l'environnement. De plus, en moyenne 73% des enjeux sont reversés sous forme de gains aux joueurs. Jouer profite aussi au développement des commerces et de l'économie locale, les points de vente étant rémunérés par une commission pour la vente des jeux. En savoir plus