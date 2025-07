Signer maintenant la pétition

Le commerce illégal et cruel de chiots a connu une croissance fulgurante. Jamais il n’a été aussi facile de toucher des acheteurs potentiels que via les réseaux sociaux. Pourtant, bien que Meta interdise officiellement la vente privée d’animaux sur Facebook et Instagram, ces violations sont rarement sanctionnées. Ce laxisme permet aux trafiquants d’utiliser les plateformes à leur avantage. Signez maintenant notre pétition contre le commerce illégal de chiots. Le groupe Meta doit impérativement combler les failles qui permettent à ces vendeurs sans scrupules de promouvoir leurs activités.