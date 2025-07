Un coucher de soleil, des braises rougeoyantes et un bon verre de rouge. Penser que le vin rouge est réservé à l’hiver, c’est passer à côté de la plus belle alliance estivale. Découvrez comment les viandes grillées s’accordent à merveille avec des rouges puissants.

1/11 Quoi de plus agréable qu'un verre de vin rouge pour accompagner un barbecue? Photo: Shutterstock

Quand l’été bat son plein, on sort profiter du grand air, on fait griller des légumes ou de la viande… et on se sert un verre. En Argentine, le barbecue est une tradition. Au Chili, un art de vivre. En Toscane, un moment convivial. Et partout, il y a un vin qui va avec. Du rouge en été? Oui, parce qu’il apporte du corps, de la chaleur et du goût, juste ce qu’il faut avec les grillades!

Argentine: le malbec, partenaire idéal de l’asado

En Argentine, le barbecue est une institution où il se nomme asado. Et le malbec est un compagnon idéal pour accompagner ces grillades: sombre, puissant, mais toujours avec une belle fraîcheur. Ses arômes de fruits mûrs s’accordent parfaitement avec la viande et les épices. Le malbec fonctionne aussi très bien avec des aubergines grillées ou des brochettes de légumes. Bref, le malbec, c’est l’été version argentine.

Un nez intense de mûres, cerises noires et une touche de graphite, relevé par une subtile note épicée. Une bouche dense, puissante, des tanins mûrs et bien intégrés, avec une fraîcheur surprenante issue des hautes altitudes de la vallée de Calchaqui. Finale minérale et élégante. Parfait avec un rib-eye steak au chimichurri ou une aubergine grillée.

Nez de prunes noires, myrtilles et vanille, avec une touche fumée. En bouche, il est ample, velouté, avec des notes herbacées et des tanins soyeux – idéal avec un filet de bœuf ou du maïs grillé au beurre de paprika.

Chili: des rouges puissants et pleins de charme

Le Chili est un pays des extrêmes: des volcans à la brise du Pacifique en passant par des nuits fraîches. Cette diversité se reflète dans les vins. Le cépage carmenère est considéré comme la spécialité chilienne: des tanins doux, des épices intenses, des fruits noirs. En cuvées avec du cabernet sauvignon, il montre structure et profondeur, parfait pour les côtelettes d'agneau marinées aux épices ou les légumes grillés. Les amateurs de grillades bien épicées trouveront dans le vin rouge chilien un compagnon génial.

Un nez intense de cassis, groseille noire et prunes, avec des notes de cèdre et d'épices douces. Une bouche concentrée et veloutée, des tanins mûrs, une touche balsamique et une finale longue, épicée et légèrement fumée. À servir avec des côtelettes d'agneau au romarin ou des champignons grillés.

Valais: des rouges légers mais goûteux

Le Valais apporte une belle fraîcheur en bouteille. Ses rouges sont fruités, pas trop alcoolisés, et très agréables l’été. Le rebbio bio, par exemple, accompagne très bien des brochettes de légumes ou une viande tendre. Comme quoi, les vins suisses ont toute leur place autour du gril.

Bouquet fruité de cerises mûres, groseilles rouges et herbes fines. En bouche : fraîcheur, équilibre, tanins souples et acidité vive, pour une finale nette et animée. À savourer avec des légumes grillés au romarin et un filet de porc juteux.

Toscane: les saveurs du Sud

En Toscane, faire des grillades ça fait partie de la vie. Bistecca alla Fiorentina, salsiccia, côtelettes d'agneau: le tout accompagné de chianti. Avec son acidité vive et ses tanins fins, le chianti apporte une fraîcheur qui équilibre parfaitement une pièce de viande grillée. Les herbes méditerranéennes et le sangiovese, cépage principal du chianti, forment de toute façon un couple de rêve. . Il accompagne aussi très bien les légumes grillés: fenouil, courgettes, poivrons.

Nez de griottes juteuses, herbes séchées et une pointe de cuir. Bouche vive, acidité marquée, tanins fins, notes de baies sauvages et d'épices. Finale longue et harmonieuse. À servir avec de la salsiccia ou du fenouil grillé au parmesan.

Bordeaux: la classe française au barbecue

Pour beaucoup, Bordeaux est l'incarnation de la culture classique du vin rouge. La région de la Gironde allie tradition, noblesse et un style unique: une élégance froide, des fruits noirs et des arômes boisés subtils. Contrairement à de nombreux vins du Nouveau Monde, les cuvées semblent rarement opulentes ou lourdes, mais structurées et précises. Les tanins bien présents s'harmonisent parfaitement avec les steaks juteux grillés, car ils équilibrent le gras de la viande et absorbent les arômes de romarin, de poivre et de fumée. Bordeaux le montre: un vin rouge peut être puissant sans être bruyant.

Un Bordeaux à la maturité exemplaire et au rapport qualité-prix imbattable. Nez de cerise noire, cassis, toasté barrique. Bouche puissante, tanins fermes mais soyeux, belle minéralité. Finale longue avec des notes de tabac et chocolat noir. Sublime avec une côte de bœuf ou une ratatouille méditerranéenne.

Un article signé Tobias Gysi, sommelier suisse et auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.