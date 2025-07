La Formule 1 accélère aussi en dehors des circuits: grâce aux réseaux sociaux et aux films, la discipline reine du sport automobile séduit un public toujours plus jeune, et en particulier les femmes. Envie de plonger dans ce grand spectacle? Rendez-vous à Lucerne.

1/8 Spot photo au «Red Bull World of Racing»: on peut s’asseoir dans le bolide champion du monde. Photo: Red Bull Content Pool

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes se rendent sur les circuits du monde entier. Des millions suivent la Formule 1 à la télévision. Le moteur de la F1 tourne aussi à plein régime sur les réseaux sociaux, sur Netflix et, à partir du 26 juin, également au cinéma avec la sortie du film à 300 millions de dollars «F1», avec Brad Pitt dans le rôle principal.

La Formule 1 fascine et enthousiasme le monde entier, avec des courses à Monaco, Miami ou Melbourne. Et depuis ce printemps également au «Red Bull World of Racing 2025», au Musée Suisse des Transports de Lucerne. L’exposition offre des aperçus fascinants; elle constitue une attraction avec des véhicules emblématiques, des animations interactives autour du sport automobile et des mises en scène spectaculaires.

L’élégance brachiale du bolide champion du monde

Le clou de la visite est sans conteste la possibilité de prendre place dans un superbolide. Sombre et puissante, la RB19 rayonne d’une élégance brachiale. Et l’aura de la voiture de Formule 1 – la plus titrée de l’histoire – est littéralement palpable: la monoplace légendaire de Max Verstappen est exposée ici, au Musée suisse des Transports de Lucerne, sur le spot photo. C’est la seule exposition au monde où l’on peut s’asseoir à bord d’une voiture de Formule 1 et immortaliser ce moment sur les réseaux sociaux.

L’expérience comprend des prises de vue professionnelles sous trois angles différents ainsi qu’un téléchargement simple et rapide via un code QR. Et voilà que vous vous découvrez en Max Verstappen 2.0 de profil, en vue plongeante et en gros plan.

Une élégance brachiale: les visiteurs et visiteuses peuvent s’asseoir au volant de la RB19, le bolide champion du monde. Et découvrir à quel point l’espace est étroit. Photo: Red Bull Content Pool

En 2023, Red Bull Racing a remporté 21 des 22 courses de la saison, dont 19 grâce à Max Verstappen, qui décrochait alors son troisième titre mondial consécutif (il en a quatre). Ce dernier a battu plusieurs records en 2023, notamment pour le plus grand nombre de victoires, le plus grand nombre de points (575) et la plus grande avance. Son coéquipier de l’époque, Sergio Pérez, a terminé deuxième du championnat du monde avec moins de la moitié de ses points (285).

Le sport automobile à portée de main Red Bull World of Racing porte la fascination du sport automobile à un niveau supérieur au Musée Suisse des Transports de Lucerne – avec des expériences interactives, des simulateurs de Formule 1 saisissants de réalisme et un challenge pit-stop à relever. A la conquête du meilleur chrono? Alors, laissez libre cours à votre passion pour la course, asseyez-vous au volant du bolide du champion du monde Max Verstappen et plongez dans l'univers du sport automobile.

Vivre des émotions

Le «Red Bull World of Racing» offre l’occasion d’être dans la peau du pilote de course le plus rapide, le meilleur et le plus talentueux qu’il soit, au moins pendant quelques secondes.

Il va sans dire que les visiteuses et les visiteurs font la queue pour cette expérience exclusive dans un cockpit de Formule 1 fidèle à l’original, qui est d’ailleurs remarquablement étroit et bas. Lorsque l’on s’imagine rouler à toute vitesse sur l’asphalte à plus de 300 km/h, on a le souffle coupé. Heureusement, le bolide ne bouge pas.

Quelques mètres plus loin, on peut en revanche vivre de véritables sensations de course: le simulateur moderne permet de parcourir six circuits de F1. Plusieurs bolides Red Bull sont disponibles pour accélérer à 300 km/h et filer sur le tracé, avant de devoir freiner brusquement à l’approche d’une chicane et ressentir les forces centrifuges. Même la légendaire courbe de l’«Eau rouge», à Spa-Francorchamps, peut être abordée pied au plancher. La magie de ce virage mythique reste intacte.

Dans le simulateur de course, il s’agit de battre le meilleur temps. Photo: Romina Amato/Red Bull Content Pool

«Drive to Survive» a alimenté le boom de la F1

Le «Red Bull World of Racing» présente en outre une impressionnante collection de bolides et motos de toutes les catégories, ainsi que des jeux interactifs, un show LED spectaculaire et un challenge pit-stop. Il offre un aperçu fascinant de la passion de Red Bull pour le sport automobile et de son engagement exceptionnel, qu’il s’agisse de champions prodigieux ou d’exploits techniques.

L’exposition dévoile toutes les facettes d’un secteur qui vit actuellement un essor remarquable. Et la discipline reine de la Formule 1 enregistre une croissance fulgurante. Cette année, 24 courses seront disputées d’ici Noël cette année, un record. Mais en réalité, la saison ne s’arrête jamais: jour après jour, vidéo après vidéo, clic après clic.

La série documentaire «Formula 1: Drive to Survive» sur Netflix a suscité un intérêt croissant depuis sa première saison en 2018. Elle compte désormais sept saisons de dix épisodes chacune. Les prises de vue sont impressionnantes, on y trouve des interviews exclusives et un aperçu de la voie des stands, et les pilotes sont présentés comme des «titans»: ambitieux, rapides, impitoyables, mais aussi vulnérables et sensibles.

40% de femmes

Ce succès de streaming a réussi à enthousiasmer la jeune génération pour un sport qui a eu parfois la réputation d’avoir raté le coche de l’ère moderne. C’est le contraire qui s’est produit: grâce à l’accent mis sur la technologie, la vitesse, la tactique et la profondeur, la F1 attire les jeunes – et aussi de plus en plus de femmes.

Selon des études actuelles, la part des téléspectatrices dépasse maintenant les 40%, et près de la moitié du milliard de fans a moins de 35 ans.

Le film «F1», dans lequel Brad Pitt incarne un ancien pilote de course tentant un retour, promet de raviver encore davantage la flamme. Le boom de la Formule 1 a depuis longtemps atteint les groupes internationaux. Ainsi, Lego, Mattel ou Disney connectent désormais l’univers de l’enfance à celui des circuits - pour ne citer que trois exemples.

Les visiteurs et visiteuses peuvent s’asseoir au volant de la RB19, le bolide champion du monde. Et découvrir à quel point l’espace est étroit. Photo: Red Bull Content Pool

TikTok, Instagram, Netflix, cinéma

Sur TikTok, Instagram et compagnie, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren et toutes les autres écuries suscitent l’enthousiasme de dizaines de millions de followers avec un contenu à couper le souffle. Les vidéos de qualité produites et les contenus tendance servent à promouvoir la marque et à soigner l’image de marque. Et leur succès ne fait que grandir.

Près de 60% de tous les supporters de Formule 1 sont sur TikTok, environ 40% sur Instagram. Et ce n’est qu’un début: la dynamique de ce sport est énorme, il est devenu depuis longtemps un style de vie et une marque premium étincelante.

Il existe de nombreux projets visant à attiser la fièvre de la Formule 1, par exemple avec une version de «Drive to Survive» axée sur les femmes. Dans la série F1 Academy, des jeunes femmes âgées entre 16 et 25 ans concourent en Formule 4 dans l’espoir d’être repérées et de pouvoir piloter elles-mêmes un jour une Formule 1.

La rencontre du virtuel et du réel Les écuries de Formule 1 sont actives depuis longtemps dans l'e‑sport et le spectacle high-tech passionne autant les fans de technologie que de science. Le «Red Bull World of Racing 2025» est également d'un haut niveau technique. Les outils modernes tels que la réalité virtuelle font partie de la narration et permettent de vivre pleinement l'action. Et pas seulement dans le simulateur de F1: aussi dans «Red Bull The Edge», l'ascension virtuelle du Cervin, ou encore dans «Stratos», une reconstitution immersive du saut stratosphérique de Felix Baumgartner. L'événement le plus attendu en ce moment au Musée suisse des transports n'est autre que le rendez-vous palpitant avec la RB19. Avec les clichés pris au spot photo, les likes sur les réseaux sociaux sont garantis.

Un moment fort pour les fans de sport automobile et de technologie: le Red Bull World of Racing au Musée Suisse des Transports à Lucerne. Photo: Red Bull Content Pool