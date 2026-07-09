L'Inde et l'Australie ont signé un accord historique pour l'exportation d'uranium, a annoncé Narendra Modi à Melbourne. Cet accord vise à renforcer le nucléaire civil indien pour une énergie plus propre.

Inde et Australie signent un accord historique sur l'uranium

Inde et Australie signent un accord historique sur l'uranium

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction L'Inde et l'Australie ont signé un accord pour l'approvisionnement en uranium, annoncé jeudi par le Premier ministre indien Narendra Modi lors de sa visite en Australie.

Cet accord vise à soutenir le développement du nucléaire civil en Inde, le pays le plus peuplé du monde.

L'Australie, qui possède 28% des réserves mondiales d'uranium, exportera à long terme vers l'Inde pour des usages pacifiques.

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'Australie afin qu'elle fournisse de l'uranium à son pays, le plus peuplé de la planète, qui souhaite développer son nucléaire civil.

«Nous avons signé un accord important aujourd'hui sur l'énergie nucléaire», s'est félicité Narendra Modi, en visite en Australie, après un entretien avec son homologue Anthony Albanese. «Cela va ouvrir la voie à des approvisionnements en uranium de l'Australie vers l'Inde pour donner un nouvel élan à nos objectifs en matière d'énergie propre», a déclaré le chef du gouvernement indien. D'après un communiqué commun, l'entente entre les deux pays permet des exportations d'uranium sur le long terme à des fins «exclusivement pacifiques».

«Cette disposition facilite les exportations d'uranium australien vers l'Inde afin de l'aider à accroître la part des capacités énergétiques issues de sources non fossiles», a déclaré le chef du gouvernement australien à des journalistes après leur entretien. L'Australie détient 28% de l'uranium de la planète, d'après l'Association nucléaire mondiale, tandis que l'Inde (1,4 milliard d'habitants) cherche à augmenter considérablement sa capacité de production d'énergie nucléaire.

Accueilli comme une star

Malgré la signature d'un accord bilatéral sur l'énergie atomique en 2015 pour ouvrir la voie à des exportations d'uranium, des barrières juridiques subsistaient. A tel point que son commerce est aujourd'hui quasi inexistant entre les deux parties. Les liens entre Canberra et New Delhi se sont renforcés ces dernières années, mus par un désir commun de contenir les ambitions chinoises en Asie-Pacifique et de développer des partenariats commerciaux en dehors de la Chine.

En guise de bienvenue, Narendra Modi doit être accueilli plus tard jeudi comme une star par la diaspora indienne dans un stade de Melbourne, grande ville du sud-est de l'Australie. Les organisateurs attendent plus de 20'000 personnes. En 2023 déjà, le chef du gouvernement indien avait été reçu de la sorte dans une grande salle de Sydney. Après l'Australie, le Premier ministre indien poursuivra son déplacement, cette fois-ci en Nouvelle-Zélande.