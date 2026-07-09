DE
FR

«Exclusivement pacifique»
Inde et Australie signent un accord historique sur l'uranium

L'Inde et l'Australie ont signé un accord historique pour l'exportation d'uranium, a annoncé Narendra Modi à Melbourne. Cet accord vise à renforcer le nucléaire civil indien pour une énergie plus propre.
Publié: il y a 20 minutes

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • L'Inde et l'Australie ont signé un accord pour l'approvisionnement en uranium, annoncé jeudi par le Premier ministre indien Narendra Modi lors de sa visite en Australie.
  • Cet accord vise à soutenir le développement du nucléaire civil en Inde, le pays le plus peuplé du monde.
  • L'Australie, qui possède 28% des réserves mondiales d'uranium, exportera à long terme vers l'Inde pour des usages pacifiques.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'Australie afin qu'elle fournisse de l'uranium à son pays, le plus peuplé de la planète, qui souhaite développer son nucléaire civil.

A lire aussi
Ces deux puissances nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan vont-elles entrer en guerre?
La tension à son comble
L'Inde et le Pakistan sont-ils sur le point d'entrer en guerre?
Qui peut éviter la guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan?
Analyse
Le risque est réel
Qui peut éviter la guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan?

«Nous avons signé un accord important aujourd'hui sur l'énergie nucléaire», s'est félicité Narendra Modi, en visite en Australie, après un entretien avec son homologue Anthony Albanese. «Cela va ouvrir la voie à des approvisionnements en uranium de l'Australie vers l'Inde pour donner un nouvel élan à nos objectifs en matière d'énergie propre», a déclaré le chef du gouvernement indien. D'après un communiqué commun, l'entente entre les deux pays permet des exportations d'uranium sur le long terme à des fins «exclusivement pacifiques».

«Cette disposition facilite les exportations d'uranium australien vers l'Inde afin de l'aider à accroître la part des capacités énergétiques issues de sources non fossiles», a déclaré le chef du gouvernement australien à des journalistes après leur entretien. L'Australie détient 28% de l'uranium de la planète, d'après l'Association nucléaire mondiale, tandis que l'Inde (1,4 milliard d'habitants) cherche à augmenter considérablement sa capacité de production d'énergie nucléaire.

Accueilli comme une star

Malgré la signature d'un accord bilatéral sur l'énergie atomique en 2015 pour ouvrir la voie à des exportations d'uranium, des barrières juridiques subsistaient. A tel point que son commerce est aujourd'hui quasi inexistant entre les deux parties. Les liens entre Canberra et New Delhi se sont renforcés ces dernières années, mus par un désir commun de contenir les ambitions chinoises en Asie-Pacifique et de développer des partenariats commerciaux en dehors de la Chine.

En guise de bienvenue, Narendra Modi doit être accueilli plus tard jeudi comme une star par la diaspora indienne dans un stade de Melbourne, grande ville du sud-est de l'Australie. Les organisateurs attendent plus de 20'000 personnes. En 2023 déjà, le chef du gouvernement indien avait été reçu de la sorte dans une grande salle de Sydney. Après l'Australie, le Premier ministre indien poursuivra son déplacement, cette fois-ci en Nouvelle-Zélande.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus