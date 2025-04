Ces deux puissances nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan vont-elles entrer en guerre?

Ces deux puissances nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan vont-elles entrer en guerre?

1/2 Des manifestations ont éclaté près de la Haute Commission du Pakistan le 22 avril, dans un contexte d'escalade avec l'Inde. Photo: EPA

Guido Felder

C'est un vieux conflit qui s'embrase à nouveau: après que des terroristes ont tiré sur des touristes, mardi 22 avril, dans la région disputée du Cachemire, faisant 26 morts, le gouvernement indien réagit par des mesures sévères: il ferme sa frontière avec le Pakistan, suspend l'important traité des eaux de l'Indus avec son voisin, ferme l'espace aérien et expulse tous les Pakistanais de son territoire.

L'attentat s'est produit ce mardi dans la station balnéaire très prisée de Pahalgam, dans la vallée du Cachemire, au nord de l'Inde. Parmi les morts, on compte 25 citoyens indiens. Or, les deux Etats, qui se disputent cette zone frontalière depuis des décennies, sont tous les deux des puissances nucléaires. Quelles pourraient être les conséquences d'un tel conflit?

Dans quelle mesure ce conflit nous affecte-t-il?

Après la partition des Indes britanniques en 1947, la région du Cachemire a été divisée entre les nouveaux Etats de l'Inde et du Pakistan. C'est principalement la partie indienne qui est considérée comme une région sensible: des séparatistes musulmans y luttent pour un rattachement au Pakistan. Ces dernières années, le calme semblait y être de retour, et les touristes sont donc progressivement revenus.

Un conflit entre ces deux puissances nucléaires aurait des répercussions sur le monde entier. En tant qu'importants fournisseurs de l'industrie informatique et textile, les chaînes d'approvisionnement seraient directement menacées en cas de guerre. Selon l'ampleur du conflit, il pourrait également y avoir un important exil.

Une fermeture de l'espace aérien est une menace conséquente, mais peut également être une préparation à une action militaire avec des attaques aériennes et l'avancée de troupes. Pour le trafic aérien international, une fermeture signifie des détours de plusieurs heures. Les vols de l'Europe vers la Thaïlande, la Malaisie et l'Australie seraient notamment concernés. Reste à savoir comment les grandes puissances comme la Chine et les Etats-Unis réagiraient. La Chine est un allié du Pakistan, tandis que les Etats-Unis ont tendance à soutenir l'Inde.

Quelles seraient les conséquences de la résiliation du contrat sur l'eau?

Le traité de l'Indus, conclu en 1960, constitue un accord international régissant le partage des eaux du fleuve Indus entre l’Inde et le Pakistan. Les rivières orientales (le Sutlej, le Beas et le Ravi) appartiennent à l’Inde, tandis que les rivières occidentales (le Jhelum et le Chenab) reviennent au Pakistan.

« Deux voisins dotés de l'arme nucléaire se font face, tout pourrait mal tourner Michael Kugelman, auteur et expert américain en politique étrangère, spécialisé dans l'Asie du Sud »

Pour la première fois, l'Inde a suspendu ce contrat d'une importance vitale pour des centaines de millions de personnes. En dehors des pénuries d'eau potable, les moteurs des centrales électriques et l'irrigation de l'agriculture seraient aussi touchés. De son côté, le Pakistan pourrait considérer une privation d'eau comme un motif de guerre.

Va-t-on vers une guerre?

Depuis 1947, le conflit du Cachemire n'a jamais été résolu. Des guerres ont eu lieu de 1947 à 1949, en 1962, en 1965, en 1971 et en 1999. Les grands acteurs que sont les Etats-Unis, la Chine, la Russie et bien sûr l'ONU ont tout intérêt à ce que la stabilité règne dans cette partie de l'Asie du Sud. Ils feront sans doute en sorte que le conflit ne s'envenime pas à nouveau.

Mais leurs démarches marcheront-elles comme prévu? Michael Kugelman, auteur et expert américain en politique étrangère, spécialiste de l'Asie du Sud, déclare au «Guardian»: «C'est un moment décisif pour cette région. Deux voisins dotés de l'arme nucléaire se font face. Tout pourrait mal tourner.»