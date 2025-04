Tous les citoyens pakistanais doivent quitter l'Inde d'ici le 29 avril. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'Inde a ordonné jeudi à tous les citoyens du Pakistan, à l'exception des diplomates, de quitter son territoire d'ici au 29 avril, en représailles à l'attentat qu'elle impute à son voisin et qui a causé la mort de 26 civils dans sa partie du Cachemire. «Tous les citoyens pakistanais actuellement en Inde doivent quitter l'Inde avant l'expiration de leurs visas», fixée au 27 avril pour les visas ordinaires et au 29 avril pour les visas médicaux, a indiqué le ministère des Affaires étrangères indien.

De son côté, le Pakistan a annoncé jeudi fermer sa frontière et son espace aérien à New Delhi, tout en déclarant persona non grata plusieurs diplomates indiens et en annulant les visas de ressortissants indiens. Les mesures prises à l'issue d'une rare réunion des plus hauts dirigeants civils et militaires du Pakistan répondent à des décisions similaires prises par leur voisin et rival historique la veille après une fusillade au Cachemire dont l'Inde tient le Pakistan pour responsable.

Un «acte de guerre»

Le Pakistan a annoncé jeudi qu'il prendrait des «mesures fermes» contre toute «menace indienne», assurant notamment que toute tentative par son voisin de réduire son approvisionnement en eau du fleuve Indus serait considéré comme un «acte de guerre».

Mercredi, New Delhi a dit dénoncer le Traité sur les eaux de l'Indus, ratifié en 1960 et jamais remis en question malgré trois guerres entre les deux voisins, au lendemain d'une fusillade meurtrière au Cachemire dont elle tient le Pakistan responsable.