Europa-Park ouvre samedi avec une toute nouvelle attraction

Après la fermeture hivernale, Europa-Park rouvre ses portes pour la nouvelle saison ce samedi. Outre plusieurs nouveautés, une nouvelle zone thématique attend les visiteurs. Par ailleurs, l'une de ses montagnes russes les plus populaires sera bientôt mise en pause.

Robin Wegmüller

Le 28 mars, Europa-Park rouvre ses portes après la fermeture hivernale. Des millions de visiteurs, dont de nombreuses familles suisses, afflueront à nouveau vers le célèbre parc d'attractions. Quelques changements attendent les visiteurs: la hausse des prix des billets et l'interdiction de fumer, mais surtout, une nouvelle zone thématique, Monaco.

Le 18ème espace européen est en construction autour du Silver Star Hall. Cette nouveauté devrait particulièrement réjouir les fans de Formule 1, puisqu'elle s'inspire de «l'atmosphère légendaire du Grand Prix de Monaco», explique Europa-Park dans un communiqué. L'intérieur du Silver Star Hall a été entièrement réaménagé. «Des bâtiments emblématiques, le célèbre casino, les ports de plaisance et les ruelles pittoresques» mettront en valeur les multiples facettes de la Principauté.

Les visiteurs pourront piloter sur le circuit du Grand Prix grâce à des simulateurs de course. Plusieurs voitures de la collection privée du prince Albert II promettent d'enchanter petits et grands. Ils pourront aussi admirer une combinaison de course originale portée par Charles Leclerc, vice-champion de Formule 1 de Monaco. L'espace restauration a aussi été modernisé avec l'ouverture du Café de Paris. L'ensemble de la zone thématique a été développé en étroite collaboration avec la Principauté qui, selon le parc d'attractions, a été impliquée dans la conception du projet dès le départ.

La fin de l'Euro-Mir

Pour profiter des nouvelles attractions d'Europa-Park, il faudra payer un peu plus cher cette saison. Concrètement, les adultes (c'est-à-dire les enfants de plus de douze ans) paieront désormais 76 euros au lieu de 73 pour un billet journalier en haute saison. En basse saison, le prix passera de 64,50 à 67 euros. Les enfants de moins de douze ans paieront entre 56,50 et 65 euros. A titre de comparaison, il y a seulement quatre ans, l'entrée pour les adultes coûtait entre 55 et 62 francs suisses.

Mauvaise nouvelle aussi pour les fumeurs. Si vous voulez fumer une cigarette après un tour de montagnes russes, il vous faudra désormais utiliser l'un des huit espaces fumeurs aménagés dans le parc. Fumer en dehors de ces espaces sera strictement interdit dans l'enceinte du parc à partir du 1er juin. Cette interdiction concerne non seulement les cigarettes classiques, mais aussi les cigarettes électroniques et autres dispositifs de vapotage similaires.

Cette saison, Europa-Park fait aussi ses adieux à une attraction emblématique. Après 28 ans de service, l'un de ses grands huit les plus mythiques, l'Euro-Mir, sera démantelé. La zone thématique russe sera conservée, mais réduite. L'Euro-Mir sera remplacé par un nouveau grand huit sur le thème de l'espace, probablement avec un nom différent. Le démantèlement de cette attraction légendaire est prévu pour l'hiver prochain, et l'ouverture de la nouvelle zone est attendue pour 2028.

Espérons qu'Europa-Park connaîtra un meilleur démarrage ce samedi que l'an dernier. Les attractions Atlantica Supersplash et Voltron Nevera avaient toutes deux rencontré des problèmes techniques lors de l'ouverture en 2025. Certains visiteurs avaient même dû être évacués.