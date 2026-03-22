Un incident technique est survenu dimanche matin sur une attraction phare d'Europa-Park. Les clients de l'Atlantica-SuperSplash ont dû être évacués, rapporte un lecteur de Blick.

Une attraction phare d'Europa-Park tombe en panne, les clients évacués

Une attraction phare d'Europa-Park tombe en panne, les clients évacués

Daniel Macher

Une panne technique est survenue dimanche matin sur l’Atlantica-Supersplash, attraction phare d'Europa-Park. Les montagnes russes sont à l’arrêt depuis environ 11 heures.

Selon un lecteur de Blick présent sur place, l’évacuation des passagers a débuté une dizaine de minutes après l’immobilisation de l’installation. L’ambiance se veut toutefois sereine. «Rien de bien grave, semble-t-il, il s’agit probablement d’un problème technique», indique le lecteur originaire de Soleure.

«Tout s'est passé sans accroc»

Le personnel d’Europa-Park a réagi immédiatement, assure-t-il. Un message standard a été diffusé via les haut-parleurs de l’attraction, invitant les visiteurs à rester assis calmement jusqu’à l’arrivée des équipes.

D’après ce témoin, l’évacuation s’est déroulée de manière ordonnée et professionnelle. «Comme toujours à Europa-Park, tout s’est passé sans accroc. Il faut saluer le travail du parc», souligne-t-il.

Habitué des lieux, le Soleurois précise que ce type de procédure est parfaitement encadré. «Je viens souvent ici. C’est un protocole standard au sein du parc: aucun visiteur ne s'est trouvé en danger.»