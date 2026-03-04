DE
Avant le début de la saison
Europa-Park augmente à nouveau ses prix d'entrée pour 2026

Les exploitants d’Europa-Park augmentent les prix pour la nouvelle saison. Les visiteurs devront désormais débourser davantage pour profiter du parc. Blick vous dévoile les nouveaux tarifs.
Publié: il y a 26 minutes
Les prix d'entrée à Europa-Park vont à nouveau augmenter.
Nathalie Benn

Le 28 mars, Europa-Park, situé dans la ville allemande de Rust, sortira de son hibernation et accueillera à nouveau des millions de visiteurs, dont de nombreuses familles suisses. Pour la nouvelle saison, les exploitants du parc annoncent déjà une hausse des prix des billets, comme le rapporte le «Münchner Merkur». Les tarifs avaient déjà augmenté ces dernières années.

Concrètement, les adultes (soit les enfants à partir de 12 ans), devront désormais débourser 76 euros au lieu de 73 (soit environ 69,20 francs) pour une entrée en haute saison. En basse saison, le prix passe de 64,50 à 67 euros (61 francs). A l'instar de nombreuses stations de ski locales, Europa-Park applique un modèle de prix dynamique. Cela signifie que le coût d'un billet peut varier en fonction de l'heure de la réservation, de la demande, du jour de la semaine ou de la saison. Une planification astucieuse permet donc parfois de réaliser quelques économies.

Modifications du prix d'entrée au cours des dernières années


Adultes (à partir de 12 ans)Enfants (4 à 11 ans)
202255 - 62 euros47 - 53.50 euros
202357.50 - 65 euros49 - 55.50 euros
202461.50 - 69.50 euros52 - 59.50 euros
202564.50 - 73 euros54 - 62.50 euros
202667 - 76 euros56.50 - 65 euros

Le parc justifie ces augmentations par l'augmentation des coûts salariaux, la hausse des prix de l'énergie et la persistance de l'inflation. Ces facteurs entraîneraient «des hausses de coûts dans tous les domaines de l'entreprise», explique une porte-parole. Une augmentation des prix s'avère donc nécessaire pour «offrir aux visiteurs la qualité habituelle en 2026».

Train direct au départ de Zurich

La porte-parole a également annoncé plusieurs nouveautés. Le nouveau domaine thématique «Monaco» devrait ouvrir en 2026, accompagné d'un nouvel hôtel. Par ailleurs, à partir de la nouvelle saison, le RailCoaster – un service des CFF – partira chaque samedi directement de Zurich, via Bâle, pour rejoindre Europa-Park. L'offre combinée, qui inclut le voyage en train, la navette et l'entrée, est proposée au prix de 99 francs au départ de Bâle CFF.

