Après 20 fausses couches, une Américaine donne enfin naissance à un bébé

Une femme de 36 ans originaire de l’Etat américain de l’Illinois est devenue mère en octobre 2025. Pour cette femme, un rêve s’est ainsi réalisé après des années d’expériences douloureuses. Car avant de pouvoir prendre son fils dans ses bras, elle n’avait subi que des fausses couches.

En bref Ranim H., 36 ans, originaire de l’Illinois, est devenue mère en octobre 2025

Auparavant, elle avait subi au moins 20 fausses couches ; deux enfants sont décédés

La cause est restée inexpliquée ; Emmanuel est né en bonne santé à 37 semaines

Wiebke Köhne

En octobre 2025, Ranim H.* est devenue l’heureuse mère d’un fils en bonne santé. Avant de devenir mère, cette femme de 36 ans a traversé de nombreuses épreuves: elle a enchaîné les fausses couches. Aujourd'hui encore, les médecins ne parviennent pas à expliquer les causes de ces complications. Durant cette période, elle s'est souvent sentie seule et isolée. En témoignant de son parcours, elle espère redonner espoir et courage à d'autres femmes confrontées à la même situation.

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Dans un entretien accordé au magazine américain «People», Ranim H. raconte être tombée enceinte pour la première fois en 2015. Avec son mari, elle se réjouissait à l'idée d'accueillir leur enfant. Mais des complications sont rapidement survenues et elle a perdu le bébé. C'est le début d'un long calvaire qui a duré plus de dix ans. Au total, elle aurait subi «au moins 20» fausses couches, confie-t-elle. Le couple a vécu dans le deuil permanent, sans jamais parvenir à comprendre pourquoi ces drames se succédaient.

Une nouvelle grossesse en février 2025

Faute de parvenir à identifier l'origine de ses complications, les médecins n'ont pas pu apporter de réponses à Ranim H. Mais elle n'a jamais renoncé à son désir de devenir mère. «Je ne pouvais tout simplement pas abandonner tant qu’il restait une chance», explique-t-elle au magazine.

En 2020, elle perd une petite fille pendant l’accouchement. Après ce drame, sa gynécologue l'oriente vers un spécialiste. Avec l’aide d’un médecin de Northwestern Medicine, à Chicago, Ranim H. tombe à nouveau enceinte en 2021. Mais le sort s'acharne: à la 14e semaine de grossesse, les médecins diagnostiquent chez le bébé, un garçon, une maladie rare. Il meurt dans les bras de sa mère quelques heures seulement après sa naissance.

Tout a changé avec sa grossesse, débutée en février 2025. Cette fois-ci, suivie de près par une équipe de spécialistes, Ranim H. n'a connu aucune complication. Son fils Emmanuel est né en bonne santé à 37 semaines. «C’était le plus beau sentiment au monde», confie-t-elle. Aujourd'hui, elle se réjouit de n'avoir jamais renoncé à son rêve de devenir mère.

*Nom connu de la rédaction