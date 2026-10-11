Après 20 fausses couches, une Américaine donne enfin naissance à un bébé

En bref
- Ranim H., 36 ans, originaire de l’Illinois, est devenue mère en octobre 2025
- Auparavant, elle avait subi au moins 20 fausses couches ; deux enfants sont décédés
- La cause est restée inexpliquée ; Emmanuel est né en bonne santé à 37 semaines
En octobre 2025, Ranim H.* est devenue l’heureuse mère d’un fils en bonne santé. Avant de devenir mère, cette femme de 36 ans a traversé de nombreuses épreuves: elle a enchaîné les fausses couches. Aujourd'hui encore, les médecins ne parviennent pas à expliquer les causes de ces complications. Durant cette période, elle s'est souvent sentie seule et isolée. En témoignant de son parcours, elle espère redonner espoir et courage à d'autres femmes confrontées à la même situation.
Dans un entretien accordé au magazine américain «People», Ranim H. raconte être tombée enceinte pour la première fois en 2015. Avec son mari, elle se réjouissait à l'idée d'accueillir leur enfant. Mais des complications sont rapidement survenues et elle a perdu le bébé. C'est le début d'un long calvaire qui a duré plus de dix ans. Au total, elle aurait subi «au moins 20» fausses couches, confie-t-elle. Le couple a vécu dans le deuil permanent, sans jamais parvenir à comprendre pourquoi ces drames se succédaient.
Une nouvelle grossesse en février 2025
Faute de parvenir à identifier l'origine de ses complications, les médecins n'ont pas pu apporter de réponses à Ranim H. Mais elle n'a jamais renoncé à son désir de devenir mère. «Je ne pouvais tout simplement pas abandonner tant qu’il restait une chance», explique-t-elle au magazine.
En 2020, elle perd une petite fille pendant l’accouchement. Après ce drame, sa gynécologue l'oriente vers un spécialiste. Avec l’aide d’un médecin de Northwestern Medicine, à Chicago, Ranim H. tombe à nouveau enceinte en 2021. Mais le sort s'acharne: à la 14e semaine de grossesse, les médecins diagnostiquent chez le bébé, un garçon, une maladie rare. Il meurt dans les bras de sa mère quelques heures seulement après sa naissance.
Tout a changé avec sa grossesse, débutée en février 2025. Cette fois-ci, suivie de près par une équipe de spécialistes, Ranim H. n'a connu aucune complication. Son fils Emmanuel est né en bonne santé à 37 semaines. «C’était le plus beau sentiment au monde», confie-t-elle. Aujourd'hui, elle se réjouit de n'avoir jamais renoncé à son rêve de devenir mère.
*Nom connu de la rédaction