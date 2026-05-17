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Cuba dans le viseur de Trump
Après Maduro, Washington pourrait s'attaquer au frère de Fidel Castro

Les Etats-Unis veulent traduire en justice l'ex-président cubain Raúl Castro pour avoir abattu deux avions en 1996. Une action militaire est-elle sur le point d'être lancée?
Publié: 14:17 heures
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Raúl Castro, âgé de 94 ans, disposerait encore de beaucoup de pouvoir à Cuba.
Photo: AP Photo/Ramon Espinosa
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Gabriel Knupfer

Alors que la situation s'enlise au Moyen-Orient, Washington augmente la pression sur Cuba. Le ministère américain de la Justice prépare désormais des poursuites contre l'ancien président Raul Castro, comme le rapporte la chaîne CBS News. Le frère de l'ancien dictateur Fidel Castro (1926-2016) accusé de toujours tirer les ficelles en coulisses sur l'île des Caraïbes. Va-t-il subir le même sort que Nicolas Maduro, enlevé au Venezuela au début de l'année?

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Une chose est sûre: depuis le renversement de Maduro par l'armée américaine, le président américain Donald Trump a les yeux rivés sur Cuba. Depuis des mois, les Etats-Unis empêchent les livraisons de pétrole dans le pays afin de contraindre le gouvernement communiste à capituler. Comme au Venezuela, Trump veut installer un gouvernement plus favorable aux Etats-Unis ou même «prendre le contrôle» de l'île, comme il l'a déclaré ouvertement à plusieurs reprises.

Deux avions abattus en 1996

Les accusations portées contre Raul Castro font suite à la destruction, en 1996, de deux avions appartenant à l'organisation humanitaire «Brothers to the Rescue» par l'armée cubaine. Quatre personnes ont péri dans l'attaque. A l'époque, le pays était dirigé par Fidel Castro, tandis que Raul était à la tête de l'armée cubaine.

La visite du directeur de la CIA, John Ratcliffe, à Cuba est perçue par certains observateurs comme le signe d'une intervention imminente. Selon CNN, John Ratcliffe était à Cuba jeudi pour faire une dernière offre au gouvernement. Un observateur a parlé de «diplomatie de la soumission».

Le contenu des discussions reste un mystère, mais les Etats-Unis souhaitent un changement de régime. Le gouvernement cubain du président Miguel Diaz-Canel a rejeté de telles demandes par le passé.

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