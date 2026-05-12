DE
FR

Une annonce explosive
Trump menace de prendre le contrôle de Cuba, «pays en faillite»

Donald Trump fait sensation: mardi, il a annoncé des pourparlers avec Cuba sur le réseau Truth Social, qu’il a qualifié d’«Etat en faillite». Il a également menacé d’un contrôle militaire de l’île.
Publié: 14:30 heures
|
Dernière mise à jour: 14:40 heures
Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, D.C., le 11 mai 2026.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social des discussions avec Cuba, qu'il a qualifié «de pays en faillite», après avoir accru les sanctions contre l'île et menacé d'en «prendre le contrôle» militairement.

A lire aussi
Trump se lâche: «Cuba est le prochain» objectif des USA
Trump hausse le ton
Trump se lâche: «Cuba est le prochain» objectif des USA
Trump renforce les sanctions contre Cuba
«Une menace extraordinaire»
Trump renforce les sanctions contre Cuba

La Havane «ne va que dans une seule direction: vers le bas ! Cuba demande de l'aide et nous allons parler!!!», a-t-il écrit. Donald Trump avait annoncé début mai un durcissement des sanctions contre Cuba, où un défilé a été organisé à l'occasion du 1er-Mai pour «défendre la patrie» et dénoncer les menaces d'agression militaire américaine.

Le président américain estime que l'île communiste, située à 150 kilomètres des côtes de Floride, continue de représenter «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Il avait aussi réitéré sa menace de «prendre le contrôle» de Cuba, suggérant qu'un porte-avions américain pourrait s'y arrêter «sur le chemin du retour d'Iran».

«Je pars pour la Chine!»

Outre l'embargo américain en vigueur depuis 1962, Washington – qui ne cache pas son souhait de voir un changement de régime à La Havane – impose à l'île depuis janvier un blocus pétrolier, n'ayant autorisé depuis lors que l'arrivée d'un seul pétrolier russe.

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, avait pour sa part déclaré mi-avril que son pays était «prêt» à faire face à une agression militaire des Etats-Unis et réaffirmé le caractère «socialiste» de l'Etat cubain, à l'occasion du 65e anniversaire de la tentative d'invasion de la Baie des Cochons.

A la fin de son message, le président américain a écrit mardi: «En attendant, je pars pour la Chine!». Le locataire de la Maison Blanche s'envole mardi des Etats-Unis pour une visite de deux jours à Pékin avec la guerre au Moyen-Orient en toile de fond et de multiples sujets de friction, dont le commerce et Taïwan, qu'il entend aborder avec son hôte, le président Xi Jinping.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus