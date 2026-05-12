Donald Trump fait sensation: mardi, il a annoncé des pourparlers avec Cuba sur le réseau Truth Social, qu’il a qualifié d’«Etat en faillite». Il a également menacé d’un contrôle militaire de l’île.

Trump menace de prendre le contrôle de Cuba, «pays en faillite»

Trump menace de prendre le contrôle de Cuba, «pays en faillite»

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social des discussions avec Cuba, qu'il a qualifié «de pays en faillite», après avoir accru les sanctions contre l'île et menacé d'en «prendre le contrôle» militairement.

La Havane «ne va que dans une seule direction: vers le bas ! Cuba demande de l'aide et nous allons parler!!!», a-t-il écrit. Donald Trump avait annoncé début mai un durcissement des sanctions contre Cuba, où un défilé a été organisé à l'occasion du 1er-Mai pour «défendre la patrie» et dénoncer les menaces d'agression militaire américaine.

Le président américain estime que l'île communiste, située à 150 kilomètres des côtes de Floride, continue de représenter «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Il avait aussi réitéré sa menace de «prendre le contrôle» de Cuba, suggérant qu'un porte-avions américain pourrait s'y arrêter «sur le chemin du retour d'Iran».

«Je pars pour la Chine!»

Outre l'embargo américain en vigueur depuis 1962, Washington – qui ne cache pas son souhait de voir un changement de régime à La Havane – impose à l'île depuis janvier un blocus pétrolier, n'ayant autorisé depuis lors que l'arrivée d'un seul pétrolier russe.

Le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, avait pour sa part déclaré mi-avril que son pays était «prêt» à faire face à une agression militaire des Etats-Unis et réaffirmé le caractère «socialiste» de l'Etat cubain, à l'occasion du 65e anniversaire de la tentative d'invasion de la Baie des Cochons.

A la fin de son message, le président américain a écrit mardi: «En attendant, je pars pour la Chine!». Le locataire de la Maison Blanche s'envole mardi des Etats-Unis pour une visite de deux jours à Pékin avec la guerre au Moyen-Orient en toile de fond et de multiples sujets de friction, dont le commerce et Taïwan, qu'il entend aborder avec son hôte, le président Xi Jinping.