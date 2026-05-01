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«Une menace extraordinaire»
Trump renforce les sanctions contre Cuba

Donald Trump renforce les sanctions contre Cuba, qualifiant l'île de «menace extraordinaire» pour la sécurité des États-Unis. Le décret cible banques étrangères, secteurs économiques et violations des droits humains.
Publié: il y a 6 minutes
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le président Donald Trump a annoncé vendredi un renforcement des sanctions américaines contre Cuba, l'île communiste continuant à représenter selon lui «une menace extraordinaire» pour la sécurité nationale des Etats-Unis. Ces nouvelles sanctions, qui figurent dans un décret présidentiel et sont destinées à renforcer la pression sur La Havane en pleine crise économique, ciblent notamment les banques étrangères qui collaborent avec le gouvernement cubain et imposent des restrictions en matière d'immigration.

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Dans ce décret, Donald Trump impose des sanctions à l'encontre de personnes et entités impliquées dans les secteurs de l'énergie, des mines et d'autres secteurs de l'île, ainsi que contre toute personne reconnue coupable de «violations graves des droits de l'homme». Washington accuse le gouvernement cubain de mener des «politiques et pratiques visant à nuire aux Etats-Unis», et qui sont contraires «aux valeurs morales et politiques des sociétés libres et démocratiques», selon le décret présidentiel.

L'annonce intervient en plein 1er-Mai à Cuba, où un défilé a été organisé face à l'ambassade des Etats-Unis à La Havane, pour «défendre la patrie» et dénoncer les menaces d'agression militaire, dans un climat de fortes tensions avec Washington. Outre l'embargo américain en vigueur depuis 1962, Washington – qui ne cache pas son souhait de voir un changement de régime à La Havane – impose depuis janvier à Cuba un blocus pétrolier, n'ayant autorisé depuis lors que l'arrivée d'un seul pétrolier russe.

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