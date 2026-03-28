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Trump hausse le ton
Trump se lâche: «Cuba est le prochain» objectif des USA

Donald Trump affirme que Cuba pourrait être «le prochain» objectif des Etats-Unis, tout en rejetant toute perte de soutien. Le président assure que sa base MAGA reste fidèle malgré ses positions offensives.
Publié: il y a 40 minutes
Donald Trump affirme que Cuba pourrait être «le prochain» objectif des Etats-Unis.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

«Cuba est le prochain», a lancé le président américain Donald Trump vendredi, rejetant l'idée que les récentes opérations militaires américaines pourraient lui coûter des soutiens politiques dans son pays. Le gouvernement communiste cubain subit une pression croissante de la part de Trump, qui a imposé un blocus pétrolier de facto en janvier et évoqué la possibilité de «prendre» l'île des Caraïbes.

S'exprimant lors du forum d'investissement FII Priority, soutenu par l'Arabie saoudite et organisé à Miami (sud-est des États-Unis), M. Trump a déclaré que son mouvement «Make America Great Again» (MAGA) souhaitait la «force» et la «victoire», citant le raid de janvier au cours duquel les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro.

«On n'a pas le choix»

«J'ai bâti cette grande armée. J'ai dit 'Vous n'aurez jamais à l'utiliser', mais parfois, on n'a pas le choix», a affirmé le président américain. «Et Cuba est le prochain, d'ailleurs. Mais faites comme si je n'avais rien dit». Trump n'a pas précisé ce qu'il comptait faire concernant Cuba, disant aux médias de «ne pas tenir compte de cette déclaration» avant de répéter «Cuba est le prochain», provoquant les rires du public. Dans son discours de vendredi, le président républicain a également lancé une pique en surnommant le détroit d'Ormuz le «détroit de Trump».

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Le dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel a assuré la semaine dernière que tout agresseur extérieur se heurterait à une «résistance indestructible», alors même que le pays en proie aux pénuries était frappé par deux pannes d'électricité nationales en une semaine.

Les Etats-Unis soumettent Cuba à un embargo commercial depuis des décennies. Les relations s'étaient améliorées ces dernières années, mais se sont de nouveau fortement dégradées depuis l'entrée en fonction de Donald Trump pour un second mandat, le président américain cherchant à renforcer l'emprise de Washington sur l'Amérique latine.

Un diplomate cubain a déclaré récemment que La Havane était disposée à continuer à dialoguer avec Washington, mais qu'il était hors de question de discuter d'un changement de son système politique. Deux voiliers faisant partie d'un convoi international transportant du matériel médical, des vivres, des panneaux solaires et d'autres marchandises à destination de Cuba ont été portés disparus vendredi.

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