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Sains et saufs
Deux bateaux d'aide humanitaires portés disparus sont bien arrivés à Cuba

Deux bateaux transportant de l'aide humanitaire, portés disparus jeudi par la Marine mexicaine, sont arrivés à Cuba sains et saufs, ont confirmé les Garde-côtes américains vendredi.
Publié: 17:38 heures
Les deux bateaux d’aide humanitaire ont finalement atteint Cuba sans incident.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Deux bateaux transportant de l'aide humanitaire qui avaient été déclarés portés disparus jeudi par la Marine mexicaine ont bien rejoint Cuba, ont annoncé vendredi les Garde-côtes américains.

«Les Garde-côtes américains ont été informés aujourd'hui (...) que les deux navires avaient rejoint Cuba sans encombre», a déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP un responsable de leurs relations publiques, Anthony Randisi.

Les deux voiliers transportaient neuf personnes ainsi que des denrées alimentaires et d'autres produits destinés à l'île, qui fait face à un blocus pétrolier imposé par les Etats-Unis.

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