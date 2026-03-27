AFP Agence France-Presse
Deux bateaux transportant de l'aide humanitaire qui avaient été déclarés portés disparus jeudi par la Marine mexicaine ont bien rejoint Cuba, ont annoncé vendredi les Garde-côtes américains.
«Les Garde-côtes américains ont été informés aujourd'hui (...) que les deux navires avaient rejoint Cuba sans encombre», a déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP un responsable de leurs relations publiques, Anthony Randisi.
Les deux voiliers transportaient neuf personnes ainsi que des denrées alimentaires et d'autres produits destinés à l'île, qui fait face à un blocus pétrolier imposé par les Etats-Unis.
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