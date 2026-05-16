La police espagnole a arrêté à Tenerife un duo de criminels. Un jeune homme et sa complice auraient piégé des seniors en les attirant à de faux rendez-vous galants pour les dépouiller de leurs biens. Pour un retraité allemand, cette rencontre fut fatale.

Un retraité allemand perd la vie après un faux rendez-vous galant à Tenerife

Un retraité allemand perd la vie après un faux rendez-vous galant à Tenerife

Gina Grace Zurbrügg

Selon le portail d'information T-online, un homme de 23 ans et une femme de 43 ans auraient utilisé des applications de rencontre à Ténérife pour cibler des victimes choisies au hasard afin de les dévaliser.

Le stratagème consistait à attirer des hommes à un faux rendez-vous avec une prétendue femme idéale. Une fois sur place, les victimes étaient dépouillées de leur smartphone. Les malfaiteurs visaient surtout l'accès aux applications bancaires en ligne et aux services financiers numériques contenus dans les téléphones.

Dans le cas d'un retraité allemand, l'enquête a conduit les autorités à Playa del Inglés, sur l'île de Grande Canarie. Des caméras de surveillance ont filmé l'homme de 82 ans au mois de mars alors qu'il attendait son prétendu rendez-vous devant un complexe d'appartements.

Mort à l'hôpital

Peu après, l'homme est entré dans le bâtiment avec une autre personne. Tous deux en sont ressortis environ une heure et demie plus tard. Selon les enquêteurs, le jeune suspect aurait ensuite agressé la victime à l'extérieur et l'aurait grièvement blessée. Le retraité est mort quelques semaines plus tard à l'hôpital, rapporte T-online.

Le rapport d'autopsie a conclu que l'Allemand de 82 ans avait été victime d'un homicide. Le jeune homme de 23 ans a par la suite été arrêté. Un scénario qui évoque tristement d'autres affaires du même genre.

Un Berlinois finit dans le canal

En 2025, trois jeunes hommes de 18, 20 et 21 ans ont comparu devant la justice à Berlin après avoir piégé un homme de 57 ans via une application de rencontre, l'avoir dévalisé puis poussé dans le Landwehrkanal, rapportait le journal «Zeit». Après avoir reconnu les faits, les accusés ont présenté leurs excuses. L'un d'entre eux a affirmé que le vol était prémédité, mais que «la chute n'était pas prévue».

Le tueur de Tinder

Aux Pays-Bas, l'affaire dite du «tueur de Tinder» avait fait les gros titres en 2022. L'étudiante américaine Mieke Oort avait fait la connaissance de son futur meurtrier via Tinder. Après que leur relation s'est détériorée, l'homme s'est introduit dans l'appartement de la jeune femme et l'a poignardée, rapporte le journal «NLTimes».

Selon les informations, l'homme avait développé une fixation obsessionnelle sur la jeune femme. Il a été condamné à 15 ans de prison ainsi qu'à une mesure de traitement psychiatrique.

L'assassin de Küsnacht

Après une nuit marquée par une forte consommation de drogue à l'hiver 2014, un quadragénaire, issu d'une famille réputée de galeristes germano-hongrois, a tué son ami Alex, âgé de 23 ans, de manière particulièrement brutale dans la villa familiale située à Küsnacht, dans le canton de Zurich.

Après sa sortie de prison, en 2025, l'affaire a de nouveau fait la Une des journaux. En effet, l'homme était actif sur plusieurs plateformes de rencontre. Selon le «Tages-Anzeiger», plusieurs femmes ont fait part de rencontres troublantes et intimidantes.