Les escroqueries aux faux policiers auraient coûté près de 10 millions de francs en Suisse romande, révèle ce jeudi la RTS. Ces arnaques, principalement organisées depuis la France, ciblent les personnes âgées.

Des réseaux français de faux policiers piègent les seniors romands

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Près de 10 millions de francs dérobés dans des arnaques aux faux policiers en Suisse romande. Les chiffres révélés dans l'enquête de «Temps présent», diffusée ce jeudi 15 janviers, sont effarants.

La RTS a constaté une multiplication des arnaques aux faux policiers ces dernières années. Avec les seniors comme principales cibles. Il suffit de jeter un coup d'oeil aux statistiques des différentes polices romandes pour constater l'ampleur du phénomène: les sommes dérobées se montaient à environ 1,5 million de francs en 2023, doublant en 2025 (3,5 millions), jusqu'à exploser l'année dernière. Ces réseaux agissent beaucoup depuis la France voisine.

Une organisation méthodique

Les escrocs ont une organisation carrée, selon la RTS. Après avoir joint leurs victimes par téléphone, ils leur font croire à un vol de carte bancaire ou à la présence de voleurs dans le quartier.

Une fois leur confiance gagnée, les malfrats envoient leur réseau – majoritairement des jeunes recrutés sur les réseaux sociaux. Ils dérobent alors des objets de valeur, pour les mettre en «sécurité». Ceux-ci évoquent des vraies adresses de postes de police et présentent de faux matricules pour appuyer leur crédibilité.

Il est toutefois difficile de remonter aux cerveaux des opérations à cause des fausses identités utilisées et des allers-retours transfrontaliers.