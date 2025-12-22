DE
FR

65 affaires élucidées
Trois interpellations à Neuchâtel pour arnaques au faux policier

La police neuchâteloise a arrêté trois coursiers impliqués dans des escroqueries au faux policier et banquier le 16 décembre 2025. Depuis janvier, 94 cas ont été recensés dans le canton, causant un préjudice de 700'000 francs.
Publié: 13:14 heures
La police neuchâteloise a arrêté trois personnes impliquées dans des arnaques au faux policier. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police neuchâteloise a appréhendé le 16 décembre trois coursiers impliqués dans plusieurs affaires d'escroqueries au faux policier/banquier. Ces interpellations s'inscrivent dans une fin d'année marquée par une recrudescence de ce type d'infraction.

Interpellés au Val-de-Travers, deux jeunes hommes ont participé à une tentative d'escroquerie visant des personnes âgées, écrivent lundi le Ministère public et la police. L’enquête a permis d’établir leur implication dans cinq tentatives commises dans le canton de Neuchâtel ainsi que dans trois affaires survenues dans les cantons de Vaud et Jura, pour un préjudice total de 35’000 francs. Les deux auteurs présumés sont des ressortissants français et italien, domiciliés en France.

Près de 100 cas avérés

Dans le même temps, un autre jeune homme a été appréhendé à Neuchâtel. Il a pu être mis en relation avec plusieurs escroqueries au faux banquier commises à Neuchâtel, ainsi que dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, pour un préjudice estimé à environ 40’000 francs. Ce ressortissant français, domicilié en France, a été placé en détention provisoire. Le Ministère public s'est saisi de l'ensemble de ces cas et des procédures pénales ont été ouvertes.

A lire aussi
Swisscom a bloqué 8,4 millions d'appels en un mois
Deux fois plus qu'en mars
Swisscom a bloqué 8,4 millions d'appels en un mois
Un «clan» français aurait dérobé une somme folle à plus de 100 Romands
Une escroquerie hors-norme
Un clan français aurait volé des millions à plus de 100 Romands

Dans le canton de Neuchâtel, 94 cas avérés d'escroqueries au faux policier/banquier ont été recensés depuis le mois de janvier. Le préjudice total s’élève à 700’000 francs. À ce jour, 65 de ces cas ont été élucidés, représentant un taux d’élucidation proche de 70%, selon la police. Trente affaires restent toutefois non résolus. Cela ne concerne que les cas impliquant un contact avec la victime.

En parallèle, 179 tentatives d’escroquerie, sans contact avec les victimes, ont été enregistrées. Au total, 43 coursiers ont été interpellés et dénoncés, tandis que huit autres ont été identifiés et font l’objet d’enquêtes en cours.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus