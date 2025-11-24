DE
FR

Un nouveau filtre d'appels
Swisscom a bloqué 8,4 millions d'appels en un mois

Jusqu'à présent, la protection contre les appels indésirables était une option, désormais elle est un standard: les opérateurs télécoms ferment les vannes. Des millions d'appels sonnent désormais dans le vide.
Publié: 19:03 heures
Partager
Écouter
1/5
Les appels publicitaires non sollicités agacent.
Photo: Shutterstock

Le téléphone portable sonne. On décroche et on entend un message enregistré ou une voix qui veut vendre des assurances, des placements financiers douteux ou des panneaux solaires. Tout le monde connaît cela – et tout le monde déteste ces appels publicitaires. Swisscom a bloqué 8,4 millions d'appels indésirables en octobre. En mars, ce chiffre était deux fois moins élevé.

D'où vient cette augmentation drastique? «L'augmentation du nombre d'appels bloqués s'explique d'une part par l'activation automatique du filtre d'appels, mais aussi par le fait que les spammeurs sont devenus plus agressifs», explique Sabrina Hubacher, porte-parole de Swisscom.

Activation automatique du filtre d'appels

Depuis mars, Swisscom a progressivement activé la protection contre les appels indésirables pour tous ses clients. Désormais, le filtre d'appels est automatiquement activé pour tous les privés. Ceux qui ne le souhaitent pas doivent donc le désactiver. Jusqu'à présent, c'était l'inverse. Wingo, Migros Mobile et Coop Mobile suivront au premier trimestre 2026. Les clients de ces marques peuvent toutefois déjà activer manuellement le filtre d'appels. Chez les autres opérateurs télécoms (Sunrise, Quickline et Salt), le filtre est également activé automatiquement.

A lire également
«Notre argent à la banque n'est plus aussi sûr qu'avant»
Un expert s'insurge
«Notre argent à la banque n'est plus aussi sûr qu'avant»
Trois élus de tous bords déclarent la guerre aux arnaques téléphoniques
Le spoofing en ligne de mire
Trois élus de tous bords déclarent la guerre aux arnaques téléphoniques

Le filtre d'appels compare les numéros entrants à une base de données. Celle-ci est mise à jour toutes les secondes. Sont bloqués les appelants qui ne respectent pas l'entrée étoile, les numéros au format invalide, les démarcheurs agressifs et les numéros au comportement suspect – par exemple lorsque le même numéro passe un grand nombre d'appels en peu de temps.

Il est difficile d'évaluer l'efficacité réelle du filtre. Swisscom ne communique pas le nombre de clients qui ont désactivé le filtre après son activation automatique. «Seuls quelques cas isolés», répond-elle à notre demande. L'opérateur télécom ne fournit pas non plus d'informations sur le taux d'erreur. Depuis octobre, deux nouvelles fonctions sont disponibles: les appels anonymes peuvent être bloqués, ainsi que les appels sans numéro d'origine valide. Jusqu'à présent, ces options n'étaient disponibles que sur le réseau fixe.

Le spoofing reste un problème

Mais le filtre d'appels ne résout qu'un seul problème: les publicités agaçantes. L'autre problème est plus dangereux. Les fraudeurs falsifient les numéros suisses. C'est ce qu'on appelle le spoofing. Les escrocs appellent et un numéro de téléphone portable suisse s'affiche à l'écran, ce qui donne un sentiment rassurant.

Et la technique fonctionne! Les victimes sont plus enclines à décrocher et tombent dans le piège des escroqueries. Par exemple, l'arnaque au petit-fils, les faux policiers ou les prétendus employés de banque.

A lire également
Jusqu'à 200 Genevois plumés dans une arnaque massive bien rodée
Près de 2 millions dérobés
Jusqu'à 200 Genevois plumés dans une arnaque massive bien rodée
Swisscom presse l’Europe d’alléger ses règles
A la traîne
Swisscom presse l’Europe d’alléger ses règles

Selon ses propres informations, Swisscom bloque ou anonymise jusqu'à trois millions d'appels de ce type par mois. Mais le système a ses limites. Beaucoup d'appels proviennent de l'étranger. Et tant que les opérateurs télécoms internationaux ne collaborent pas, il y aura toujours des failles.

Une solution sectorielle à partir de 2026

Mais désormais les choses avances. «A partir de début 2026, tous les opérateurs prendront des mesures et la protection contre le spoofing sera plus complète. Nous partons du principe que ce type d'appels diminuera considérablement», déclare Sabrina Hubacher. Swisscom ne donne toutefois pas de détails concrets sur les mesures prévues – pour des raisons de sécurité, selon ses dires.

Toutefois, une protection totale reste impossible. «La lutte contre le spoofing est un jeu du chat et de la souris», explique la porte-parole de Swisscom. Le problème: tant que les appels proviennent de l'étranger et que les normes internationales sont peu répandues en Europe, les opérateurs télécoms restent sur la défensive au niveau national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus