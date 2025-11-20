Publié: il y a 7 minutes

Une arnaque à large échelle aurait fait entre 150 et 200 victimes à Genève, relate ce mercredi la «Tribune de Genève». Trois suspects ont été arrêtés pour avoir envoyé des fausses factures et amendes via SMS.

Les victimes ont tout âge. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Avec toutes les arnaques qui circulent sur internet, on ne sait plus où donner de la tête. Après l'escroquerie qui a fait plus de 138 victimes en Suisse romande, une procédure pénale est en cours à Genève pour une nouvelle fraude à large échelle, révèle ce 19 novembre la «Tribune de Genève».

Trois individus ont été arrêtés ces derniers mois, soupçonnés d'avoir plumé entre 150 et 200 personnes à coup de fausses factures et amendes. Personne n'est épargné, les victimes étant issues de différentes catégories sociales et générations.

Des fausses factures

La méthode est bien rodée. Les escrocs ciblaient leurs victimes avec des SMS blaster, types d'antennes-relais qui permettent de connecter de force des appareils situés dans un périmètre défini. Ils parvenaient alors à récupérer leurs données pour leur envoyer des messages frauduleux.

Les malfaiteurs ont réussi à dérober entre 1,8 et 2,3 millions de francs. Le quotidien genevois relaie l'histoire de l'une des victimes. Celle-ci aurait perdu plus de 32'000 francs, hameçonnée par une première fausse facture à moins de 1 franc. Face à la hausse d'escroqueries ces derniers temps, la police cantonale genevoise appelle à la vigilance.