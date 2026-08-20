Séoul dénonce une nouvelle salve de missiles nord-coréens

La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques jeudi, selon Séoul. Quelques heures plus tôt, Donald Trump annonçait vouloir rencontrer Kim Jong Un en 2026 pour relancer le dialogue.

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a tiré jeudi une dizaine de missiles balistiques, a annoncé l'armée sud-coréenne. Quelques heures avant, Donald Trump a affirmé qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un cette année.

Ces manoeuvres annuelles irritent la Corée du Nord, qui détient l'arme nucléaire et est techniquement toujours en guerre avec le Sud. Les deux parties de la péninsule n'ont pas signé de traité de paix à l'issue de leur conflit de 1950-1953.

Donald Trump, qui cherche à réactiver les relations nouées avec Kim Jong Un lors de son premier mandat, a déclaré mercredi aux journalistes à la Maison-Blanche qu'il prévoyait de rencontrer le dirigeant nord-coréen cette année. Il a également souligné qu'il était important de «bien s'entendre» avec le dirigeant reclus.

Quelques heures après les déclarations du président Trump, un responsable de l'état-major interarmées de Séoul a indiqué à l'AFP que le Nord avait tiré «environ 10 missiles balistiques de courte portée» depuis la région de Pyongyang. Le Japon avait rapporté plus tôt qu'un «missile balistique lancé par la Corée du Nord il y a peu de temps était retombé», dans un message publié sur le réseau social X par les services du Premier ministre.

Alarme chez les alliés

L'attention soudaine portée par Donald Trump à Kim Jong Un et la réduction des exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud ont sonné l'alarme chez les alliés asiatiques de Washington. Des observateurs y voient une manière pour le président américain de rechercher un succès en politique étrangère au moment où la guerre en Iran s'enlise.

La durée de ces manoeuvres a été réduite de six jours, le Pentagone assurant toutefois préserver les «objectifs» militaires américains. Kim Yo Jong, soeur influente du dirigeant nord-coréen, a toutefois affirmé mercredi n'être «pas du tout au courant» d'une quelconque communication entre son frère et Donald Trump.

Les Etats-Unis entretiennent un contingent de 28'500 militaires en Corée du Sud, un de leurs principaux déploiements en Asie. Une partie de ces effectifs devait être mobilisée au côté de 18'000 militaires sud-coréens pour ces exercices.

Le ministre de la Défense de la Corée du Sud, Ahn Gyu-back, a déclaré que Séoul restait opposé à la reconnaissance du Nord en tant qu'État doté de l'arme nucléaire. Interrogé sur la question de savoir si Washington avait «renoncé» à la dénucléarisation de la Corée du Nord, le ministre a répondu qu'il ne le pensait pas.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung – qui milite de longue date pour un renforcement des capacités de défense nationales afin de réduire la dépendance de la Corée du Sud envers les Etats-Unis – a déclaré mercredi qu'il ferait «tout son possible» pour soutenir les efforts de paix de Donald Trump avec le Nord.