La Corée du Nord disposerait de 80 à 120 armes nucléaires, selon Séoul, contre 57 estimées par Donald Trump. Le président américain a annoncé une possible rencontre avec Kim Jong-un cette année, la quatrième entre les deux dirigeants.

ATS Agence télégraphique suisse

La Corée du Nord disposerait de 80 à 120 armes nucléaires, a affirmé jeudi le ministre sud-coréen de la défense. Quelques heures auparavant, le président américain Donald Trump a assuré que Pyongyang en possédait 57. «Nous estimons généralement ce nombre à environ 80 à 120», a déclaré Ahn Gyu-back face aux parlementaires, tout en refusant de donner un nombre précis.

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il rencontrerait cette année le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Cette rencontre, qui serait la quatrième entre les deux hommes, pourrait selon plusieurs observateurs avoir lieu en novembre en marge du sommet de l'APEC (Coopération économique de l'Asie-Pacifique) en Chine.

Depuis son premier mandat (2017-2021), Donald Trump se targue d'avoir une relation privilégiée avec Kim Jong Un, dont le pays est considéré comme une menace majeure pour la sécurité des Etats-Unis par le renseignement américain.