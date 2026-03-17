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Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison
Deux Français et un Italien arrêtés à Bali pour production et diffusion de vidéos pornos

Deux Français et un Italien ont été arrêtés à Bali pour avoir produit et diffusé du contenu pornographique. Cette activité est strictement interdite en Indonésie.
Publié: 05:58 heures
Trois Européens ont été arrêtés à Bali pour production et diffusion de contenus pornographiques. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Deux ressortissants français et un Italien ont été arrêtés sur l'île indonésienne de Bali pour production et diffusion de contenu pornographique dans un pays à majorité musulmane qui interdit ce type de contenu, a annoncé mardi la police. Les Français, un homme et une femme et un Italien sont soupçonnés d'avoir cherché à «tirer profit de vidéos et de contenus pornographiques», a déclaré aux journalistes le chef de la police du district de Badung à Bali, Joseph Edward Purba.

Les trois Européens risquent jusqu'à 10 ans de prison pour production de contenu pornographique et six ans supplémentaires pour sa diffusion en ligne. La Française, décrite comme une «créatrice de contenu» et l'Italien ont été arrêtés vendredi dernier alors qu'ils tentaient de quitter Bali pour la Thaïlande, ont indiqué les services de l'immigration.

Le ressortissant français, présenté comme le «manager» de la Française, a été arrêté quelques jours plus tard à Badung. L'enquête les visant a été déclenchée par «une vidéo virale contenant du contenu pornographique circulant sur les réseaux sociaux», a ajouté Joseph Edward Purba.

L'affaire Bonnie Blue

L'île de Bali est majoritairement hindoue et attire des millions de visiteurs étrangers chaque année, mais l'Indonésie, pays à majorité musulmane, interdit strictement la production de contenu pornographique. En décembre dernier, une star britannique des films porno, Bonnie Blue, avait été expulsée de Bali et d'Indonésie pour des soupçons de production de contenus pour adultes. Elle est désormais interdite d'entrée pendant 10 ans en Indonésie, avaient indiqué les services de l'immigration.

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Star du porno sur les réseaux sociaux et la plateforme OnlyFans, Bonnie Blue, 26 ans, de son vrai nom Tia Billinger, avait été arrêtée début décembre après une descente de police le 4 décembre dans un studio de Badung, quartier touristique situé près de Denpasar, capitale provinciale de Bali. Deux autres Britanniques et un Australien avaient été arrêtés, également soupçonnés de produire du contenu pornographique.

Ces dernières années, les autorités balinaises se sont de plus en plus élevées contre le comportement inapproprié des touristes étrangers. Plusieurs visiteurs, dont des influenceuses russes, ont été expulsés pour avoir posé nus sur des sites sacrés de l'île.

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