La star britannique OnlyFans Bonnie Blue a été expulsée de Bali, après avoir été arrêtée pour un tournage porno illégal. Interdite de territoire pendant 10 ans, elle s'en est sortie pour une sanction dérisoire. Et n'a pas manqué de s'en vanter.

La star du porno arrêtée à Bali échappe à la prison... pour 9 francs

Léa Perrin Journaliste Blick

La star du porno britannique Bonnie Blue (de son vrai nom Tia Billinger) a été expulsée de Bali après avoir été arrêtée pour tournage pornographique illégal. L'actrice s'est exprimée pour la première fois sur son arrestation à son retour au Royaume-Uni. Si l'Indonésie condamne fermement la pornographie, la star OnlyFans s'en est sortie pour des cacahuètes, rapporte le «Daily Mail», dimanche 14 décembre.

Le «Bangbus» a fait parler de lui en Indonésie, mais pas seulement. Ce bus dédié à attirer des touristes faisait le tour de l'île de Bali avec à son bord, Bonnie Blue, star de films pour adultes. Elle a été arrêtée avec plus d'une quinzaine d'hommes, soupçonnée d'avoir participé au tournage d'un contenu à caractère sexuel lors d'un événement lié aux «Schoolies», une tradition australienne marquant la fin du lycée.

Une peine réduite à néant

L'actrice de 26 ans comparaissait devant le Tribunal de Denpasar, ville principale de Bali, vendredi 12 décembre et risquait gros. En Indonésie, pays à majorité musulmane, une infraction liée à la pornographie est passible de 15 ans de prison maximum et d'une amende pouvant monter jusqu'à 360'000 dollars.

Mais la jeune femme s'en est finalement sortie pour une amende symbolique de 9 livres sterling (environ 9,6 francs) pour des infractions routières. Elle a toutefois été expulsée et interdite de séjour en Indonésie pour une durée de dix ans, une sanction qui pourrait être prolongée.

Une peine légère, dont l'actrice n'a pas hésité à se vanter devant les caméras: «Je suis riche et j'ai de bons avocats. Vous pensiez vraiment que j'allais finir en prison?», a-t-elle lancé sur un ton provocateur, plaisantant sur le fait qu'elle devait désormais «récupérer les énormes pertes» liées à son amende. «J'ai hâte de vous montrer ce qui m'a causé tant d'ennuis!», a finalement déclaré Bonnie Blue aux journalistes.

Préservatifs, lubrifiants et clés USB

Peu avant le verdict, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’actrice porno a assuré que la personne chargée d’organiser son voyage en Indonésie était à l’origine de son signalement aux autorités balinaises. «Elle m’a facturé 75’000 livres sterling, soit environ 78’000 francs. Elle a encaissé une grosse partie de l’argent avant de me dénoncer à la police. Alors merci», a-t-elle affirmé.

Lors de l’enquête, la police a notamment saisi des préservatifs, du lubrifiant, des clés USB et des comprimés de Viagra dans une villa de Pererenan, où le tournage présumé aurait eu lieu. Quatorze touristes australiens et britanniques arrêtés avec elle ont été rapidement relâchés et entendus comme témoins, leurs passeports ayant toutefois été temporairement retenus.