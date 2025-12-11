DE
Après une descente de police
Une actrice de porno britannique arrêtée à Bali risque l'expulsion

Une actrice britannique et trois hommes ont été arrêtés à Bali, soupçonnés d’avoir produit du contenu pornographique. Aucune preuve n’a été trouvée pour l’instant, mais ils risquent l’expulsion pour violation de leur visa touristique.
L'actrice Tia Billinger, âgée de 26 ans, comparaîtra ce vendredi devant le tribunal de Denpasar, principale ville de Bali.
Une actrice britannique de films pour adultes, arrêtée à Bali car soupçonnée d'y avoir réalisé du contenu pornographique, doit comparaître vendredi devant un tribunal de l'île indonésienne et encourt l'expulsion. Tia Billinger, alias Bonnie Blue, a été arrêtée après une descente de police la semaine dernière dans un studio de Badung, près de Denpasar, ville principale de Bali.

Trois hommes, deux Britanniques et un Australien, ont également été interpellés, à la suite d'une information fournie à la police par un habitant, a indiqué le chef de la police locale, Muhammad Arif Batubara. «Nous menons une enquête concernant des activités impliquant des actes criminels présumés de pornographie ou (de possession) de matériel portant atteinte aux bonnes moeurs», a déclaré Muhammad Arif, lors d'une conférence de presse à Denpasar.

Lors de la descente de police, du matériel photographique et des préservatifs ont été saisis ainsi qu'une camionnette portant l'inscription «Bang Bus». «Nous prendrons immédiatement des mesures fermes, nous les expulserons et nous les inscrirons sur la liste noire», a déclaré Winarko, le chef des services d'immigration de l'aéroport de Bali, qui, comme nombre d'Indonésiens, ne porte qu'un seul nom.

Expulsés pour avoir posés nus

La police et les services de l'immigration ont reconnu que jusqu'à présent, ils ne disposaient d'aucune preuve que le groupe ait produit du contenu pornographique. Les prévenus, dont Bonnie Blue, risquent donc l'expulsion pour avoir enfreint les règles relatives aux visas touristiques, notamment en travaillant sans permis.

Tia Billinger, âgée de 26 ans, et ses compagnons masculins, tous dans la vingtaine, comparaîtront ce vendredi devant le tribunal de district de Denpasar. L'Indonésie, pays à majorité musulmane, désapprouve fermement la production de pornographie, un acte passible d'une peine de 12 ans de prison et d'une amende de 360'000 dollars.

Ces dernières années, les autorités balinaises se sont de plus en plus élevées contre le comportement inapproprié des touristes étrangers. Plusieurs visiteurs, dont des influenceurs russes, ont été expulsés pour avoir posé nus sur des sites sacrés de l'île.

