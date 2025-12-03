L'Indonésie rapatriera deux Néerlandais condamnés pour trafic de drogue le 8 décembre. Siegfried Mets, condamné à mort, et Ali Tokman, condamné à perpétuité, retourneront aux Pays-Bas dans le cadre d'un accord bilatéral pour des raisons humanitaires.

Deux seniors échappent à la peine de mort en Indonésie

Deux seniors échappent à la peine de mort en Indonésie

AFP Agence France-Presse

L'Indonésie et les Pays-Bas ont signé un accord visant à rapatrier deux ressortissants néerlandais condamnés pour trafic de drogue, dont l'un est dans le couloir de la mort, a annoncé mardi soir le ministre indonésien des Affaires juridiques.

Les prisonniers Siegfried Mets et Ali Tokman retourneront aux Pays-Bas le 8 décembre dans le cadre d'un accord avec le gouvernement néerlandais, a déclaré Yusril Ihza Mahendra.

Siegfried Mets, 74 ans, est condamné à mort depuis 2008 pour avoir introduit clandestinement 600'000 pilules d'ecstasy en Indonésie, a rappelé le ministre. Ali Tokman, 65 ans, a été condamné à mort pour avoir introduit clandestinement plus de six kilogrammes de MDMA, mais sa peine a ensuite été commuée en prison à vie.

90 étrangers dans le couloir de la mort

«Nous sommes à nouveau très reconnaissants pour cela, très reconnaissants que l'Indonésie ait permis à ces deux Néerlandais, ces détenus, de se rapprocher de leurs familles, et nous avons demandé cela pour des raisons humanitaires», a déclaré mardi soir l'ambassadeur néerlandais en Indonésie, Marc Gerritsen, lors d'une conférence de presse.

L'Indonésie, où plus de 90 étrangers se trouvent dans le couloir de la mort pour trafic de stupéfiants, possède l'une des législations les plus strictes au monde en la matière. Mais le pays a autorisé le transfert de plusieurs détenus au cours de l'année écoulée, dont le Français Serge Atlaoui, qui a passé 18 ans en détention, ainsi que les cinq derniers membres du réseau de trafiquants dit des «Neuf de Bali».