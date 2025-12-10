DE
FR

Des révélations surprenantes
Pornhub dévoile les plus gros fantasmes de ses utilisateurs

Regarder du porno constitue encore un tabou. Mais sachez que Pornhub sait tout de vos fantasmes et de vos préférences sexuelles: le site vient de dévoiler les catégories les plus demandées par ses utilisateurs en 2025.
Publié: il y a 26 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
1/6
Avis aux utilisateurs du monde entier: Pornhub a publié ses statistiques 2025.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander Terwey

Entre infidélités, liaisons et jeux de rôle, l'année 2025 a été riche en émotions, d'après les statistiques Pornhub. Le site pornographique a dévoilé la semaine dernière ses plus grandes tendances de l’année et les résultats sont surprenants.

A lire aussi
Une loi américaine oblige les sites pornos à vérifier l'âge des utilisateurs
La Cour suprême a tranché
Une loi américaine oblige les sites pornos à vérifier l'âge des utilisateurs
Une ex-fonctionnaire fédérale se fait virer et devient une star du porno
«Je gagne plus qu'un CEO»
Elle perd son job de fonctionnaire et devient une star du porno

En tête du classement, la catégorie la plus prisée des utilisateurs Pornhub est «LGBTQ+», surtout la sous-catégorie «Lesbienne». Le nombre de recherches pour cette section a considérablement augmenté, avec le mot clé «Transgenre» en deuxième position.

«MILFS mûres» et «plombier»

La catégorie «MILF mûres» (de l'anglais «Mother I'd Like to Fuck» ou «Mère que j'aimerais baiser») arrive en deuxième position du classement. Plus étonnant: ces mêmes utilisateurs semblent particulièrement friands de femmes assez âgées. En effet, le nombre de recherches dans la sous-catégorie «50 ans et plus» a augmenté de plus de 100%, et même de 129% dans la sous-catégorie «GILF» («Grandmother I'd Like to Fuck» ou «Grand-mère que j'aimerais baiser»).

Voici les catégories pornographiques les plus demandées en 2025 sur Pornhub
Photo: Pornhub

Dans la catégorie «Jeux de rôle», arrivée troisième du classement, le volume de recherches a aussi considérablement augmenté cette année. Parmi les sous-catégories les plus populaires, on retrouve les classiques «Chauffeur», «Plombier», «Patron» et «Professeur».

A lire aussi
«La plupart du temps, les gens développent leur fétichisme pendant l'enfance»
Un tabou qui fait souffrir
«Les gens développent généralement leur fétichisme durant l'enfance»
Ces 8 fétiches sexuels dérangeants (ou dangereux) existent
Amour des pets et d'accidents
Ces 8 fétichismes sexuels dérangeants (ou dangereux) existent

La catégorie «Infidélité et liaisons extraconjugales» se classe quatrième dans le classement Pornhub. Les sous-catégories les plus prisées sont «Epouse infidèle», «Pris en flagrant délit d'adultère» et «Infidélité sournoise».

Sur quoi fantasment les Suisses?

Pour encore plus de détails, Pornhub a analysé ses audiences par pays. En Suisse, par exemple, le terme de recherche le plus populaire est «Anal». En Autriche, le fantasme des femmes mûres domine, puisque le mot le plus recherché sur le site est «MILF», comme en Finlande et au Canada. Les Français, les Allemands et les Italiens, en revanche, sont moins originaux. Le terme le plus recherché en Allemagne est «Deutsch», en Italie c'est «Italien», et en France «Français». 

Les catégories pornographiques les plus recherchées en fonction des pays.
Photo: Pornhub

Le phénomène est le même au Brésil et au Japon. Les utilisateurs recherchent ainsi des personnes qui leur ressemblent ou des dialogues qu'ils peuvent comprendre. De façon plus ou moins similaire, en Afrique sub-saharienne, le terme le plus recherché est «Ebène».

Une dernière anecdote intéressante pour la route: en Russie, où les droits de la communauté LGBTQ+ ont été massivement restreints, c'est le terme «transgenre» qui a été le plus recherché sur Pornhub en 2025. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus