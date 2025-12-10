Regarder du porno constitue encore un tabou. Mais sachez que Pornhub sait tout de vos fantasmes et de vos préférences sexuelles: le site vient de dévoiler les catégories les plus demandées par ses utilisateurs en 2025.

Alexander Terwey

Entre infidélités, liaisons et jeux de rôle, l'année 2025 a été riche en émotions, d'après les statistiques Pornhub. Le site pornographique a dévoilé la semaine dernière ses plus grandes tendances de l’année et les résultats sont surprenants.

En tête du classement, la catégorie la plus prisée des utilisateurs Pornhub est «LGBTQ+», surtout la sous-catégorie «Lesbienne». Le nombre de recherches pour cette section a considérablement augmenté, avec le mot clé «Transgenre» en deuxième position.

«MILFS mûres» et «plombier»

La catégorie «MILF mûres» (de l'anglais «Mother I'd Like to Fuck» ou «Mère que j'aimerais baiser») arrive en deuxième position du classement. Plus étonnant: ces mêmes utilisateurs semblent particulièrement friands de femmes assez âgées. En effet, le nombre de recherches dans la sous-catégorie «50 ans et plus» a augmenté de plus de 100%, et même de 129% dans la sous-catégorie «GILF» («Grandmother I'd Like to Fuck» ou «Grand-mère que j'aimerais baiser»).

Dans la catégorie «Jeux de rôle», arrivée troisième du classement, le volume de recherches a aussi considérablement augmenté cette année. Parmi les sous-catégories les plus populaires, on retrouve les classiques «Chauffeur», «Plombier», «Patron» et «Professeur».

La catégorie «Infidélité et liaisons extraconjugales» se classe quatrième dans le classement Pornhub. Les sous-catégories les plus prisées sont «Epouse infidèle», «Pris en flagrant délit d'adultère» et «Infidélité sournoise».

Sur quoi fantasment les Suisses?

Pour encore plus de détails, Pornhub a analysé ses audiences par pays. En Suisse, par exemple, le terme de recherche le plus populaire est «Anal». En Autriche, le fantasme des femmes mûres domine, puisque le mot le plus recherché sur le site est «MILF», comme en Finlande et au Canada. Les Français, les Allemands et les Italiens, en revanche, sont moins originaux. Le terme le plus recherché en Allemagne est «Deutsch», en Italie c'est «Italien», et en France «Français».

Le phénomène est le même au Brésil et au Japon. Les utilisateurs recherchent ainsi des personnes qui leur ressemblent ou des dialogues qu'ils peuvent comprendre. De façon plus ou moins similaire, en Afrique sub-saharienne, le terme le plus recherché est «Ebène».

Une dernière anecdote intéressante pour la route: en Russie, où les droits de la communauté LGBTQ+ ont été massivement restreints, c'est le terme «transgenre» qui a été le plus recherché sur Pornhub en 2025.