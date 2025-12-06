Elle est passée du Palais fédéral aux plateaux de films porno: le hobby d'Adeline Lafouine lui a coûté son job. Après un bad buzz en 2014, elle est devenue une actrice à succès, primée et connue à travers l'Europe.

Une ex-fonctionnaire fédérale se fait virer et devient une star du porno

Pascal Scheiber et Philippe Rossier

Ancienne secrétaire au Palais fédéral, elle est aujourd'hui une star du porno! Une évolution de carrière sans pareil parmi les fonctionnaires. Elle répond au pseudonyme d'Adeline Lafouine. Lorsqu'elle travaillait encore dans les coulisses du Parlement, elle tournait de brefs films érotiques sur son temps libre. Mais sa double vie a fini par être révélée au grand jour et en 2014, Adeline s'est retrouvée au cœur d'un scandale national pour s'être dénudée sur son lieu de travail. D'ailleurs, à l'époque, des photos compromettantes avaient été rendues publiques.

Le scandale a pris une telle ampleur qu'Adeline en a perdu son travail. «Je ne savais plus quoi faire», se souvient la quadragénaire. Mais onze ans plus tard, elle est heureuse du tournant radical qu'a pris sa vie. Les activités embarrassantes qui lui ont coûté son emploi dans la fonction publique et certaines de ses amitiés sont aujourd'hui son activité principale. Ce week-end, l'ancienne secrétaire est attendue à Extasia, le plus grand salon érotique de Suisse, en tant qu'invitée spéciale et recevra même le prix de la meilleure performeuse suisse 2025.

«Je remercie le secrétaire général du Parlement de m'avoir suggéré de démissionner à l'époque», reconnait-elle avec un peu de recul. Sa démission était dans «l'intérêt de la réputation du Parlement», lui avaient alors expliqué ses supérieurs. «Je suis contente que mon hobby dans la pornographie ait été révélé, sans ça, je serais encore au Palais fédéral», dit-elle depuis la Place fédérale de Berne.

Fonctionnaire, mère et actrice porno

A l'époque, Adeline avait un bon travail, un revenu stable et un petit garçon. Pourtant, sa vie ne la rendait pas réellement heureuse. «Je n'avais pas le courage de tout miser sur le porno.» Elle ne voulait pas non plus avouer son activité à son fils, aujourd'hui âgé de 26 ans et souhaitant rester anonyme.

C'est pourquoi pendant des années, elle a séparé son travail de son hobby et a mené une double vie. «Mes parents, mon fils et mes patrons n'en savaient rien.» Jusqu'au jour où, restée seule au bureau, elle dévoile son décolleté, prend un selfie et le publie sur Twitter.

«Le selfie des tétons au Palais fédéral a été mon succès», sourit-elle. Mais sur le moment, c'est la catastrophe. Son hobby éclate au grand jour et Adeline se retire de la vie publique. Elle supprime ses vidéos et son profil, n'espérant plus qu'une chose: qu'on arrête de parler d'elle. Elle arrête de tourner des films érotiques et publie un livre en 2020. Lors de sa parution, elle confie à Blick: «Ecrire a été une sorte de thérapie pour moi.»

Le luxe dans le sud de la France

L'une des choses qui n'a pas changé dans sa vie en onze ans, c'est sa relation avec ses parents, qui ont appris son hobby via la presse. «Nous ne parlons pas de mon travail, c'est tabou», reconnait-elle. Son fils aussi est au courant et même s'il ne souhaite pas connaître les détails sur son travail, il la soutient.

Grâce à cette révélation très médiatisée, l'ancienne secrétaire parlementaire gagne aujourd'hui «plus qu'un CEO», selon ses termes. «Mon mari et moi vivons dans le sud de la France, nous voyageons 200 jours par an et nous adorons ça», ajoute Adeline. Elle et son mari sont ensemble depuis 27 ans.

Le couple travaille même main dans la main: Adeline est devant la caméra, et son mari derrière, sous couvert d'anonymat. Leur travail a fait son chemin dans l'industrie européenne, leurs vidéos gratuites cumulent des milliers de vues. En revanche, leur activité principale est payante.

«Le côté le plus vulnérable d'une personne»

Depuis la pandémie, de nombreux acteurs pornographiques se sont lancés à leur compte. Ils tournent leur contenu en indépendant pour des plates-formes comme OnlyFans et vendent leurs vidéos directement à leurs clients. Un système économique bien rôdé pour ne plus dépendre des «grands producteurs» du secteur. «Les contenus amateurs sont plus appréciés que les films trop lisses.»

Malgré son succès, Adeline met en garde les jeunes qui espèrent un peu naïvement gagner beaucoup d'argent grâce au porno et qui échouent souvent. «Les vidéos montrent le côté le plus intime et le plus vulnérable d'une personne, et elles restent pour toujours.» Il faut en avoir conscience avant de se lancer.

Devoir assumer son «côté le plus intime et le plus vulnérable» pour la première fois ce week-end, sur scène et en direct, la rend nerveuse: «Bien sûr, je choisis de le faire, mais je reste un être humain.»