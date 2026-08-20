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«Tu as été une mauvaise personne»
Son choix dans l’avion face à un père et son fils crée la controverse

Un père et son fils se retrouvent séparés dans un avion. Assis à côté de l’enfant, un passager refuse de céder son siège côté hublot pour permettre au père de s’asseoir à ses côtés. Un geste qui crée le débat.
Publié: 16:55 heures
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
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Lorsqu'on réserve un vol, on peut payer pour un siège précis.
Photo: IMAGO/NurPhoto
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Angela Rosser

Dans l'avion, les passagers qui veulent se retrouver à côté ou préfèrent être près de la fenêtre doivent généralement payer pour obtenir une place précise. Un utilisateur a lancé une discussion animée à ce sujet en partageant son expérience sur X.

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L'histoire de ce passager est plutôt banale: une hôtesse de l'air lui aurait demandé s'il était prêt à échanger sa place avec un autre voyageur, séparé de son fils. Il était assis côté hublot. Le siège proposé en échange était un siège du milieu, situé quelques rangées plus loin. «J’ai payé spécialement pour cette place», a-t-il rétorqué à l'hôtesse de l'air, avant de demander si la mère de l'enfant n’avait pas, elle, réservé des places côte à côte. L'hôtesse de l'air a répondu par la négative. Il a alors répondu qu’il était désolé, mais qu’il préférait garder sa place.

Mais le père est venu vers lui pour tenter de le faire changer d'avis. Il a souligné que son fils n'avait que douze ans et que c'était la première fois qu'il faisait un vol aussi long. «Ce n'est que quelques rangées», a fait valoir le père.

Cette insistance ne l'a pas fait céder: il a tenu à conserver son siège côté hublot, réservé en supplément. «Le père n’était pas désagréable. Moi non plus. Mais il était visiblement déçu et moi, je me sentais coupable», raconte-t-il sur X. Non pas qu’il estime avoir mal agi, mais il ne comprend pas pourquoi on s'attendait à ce qu'il renonce à une place qu’il avait spécialement payée.

Calcul et soutien

Sous sa publication, les avis sont mitigés. «Certaines personnes réservent exprès des sièges du milieu parce qu’ils sont moins chers, puis essaient de les échanger contre de meilleurs sièges. Réservez simplement votre siège à l’avance», écrit une ancienne hôtesse de l’air.

Certains estiment que l’hôtesse de l’air n’aurait même pas dû poser la question. «Ils mettent les passagers dans une situation délicate. Tu as le droit de dire non», écrit un internaute en signe de soutien.

«Tu as été une mauvaise personne»

Mais d'autres dénoncent un comportement égoïste. «Le manque d’empathie détruit l’humanité. C’est bien que tu te sentes mal et coupable. Et oui, tu as été égoïste et tu as été une mauvaise personne.» Un autre utilisateur abonde avec cynisme: «Soit tu comprends à quel point il est important pour une famille de pouvoir s’asseoir ensemble, soit tu ne le comprends pas. Tu n’as pas à te sentir coupable pour ça. Mais ça m’aurait brisé le cœur de ne pas pouvoir m’asseoir à côté de mon fils.»

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D'autres mettent en garde sur des questions sécuritaires. «La plupart des gens ne se rendent pas compte que le siège qui leur est attribué n’est pas seulement une indication de leur identité et de leur nom, mais sert également à les sauver en cas d’accident ou à identifier leur dépouille. Ne changez jamais de siège!», alerte un internaute. 

Un steward expérimenté nuance. «Lors de l’embarquement, nous faisons l’appel et vérifions que les passagers correspondent à la liste», explique-t-il à Blick. La place attribuée à chacun n’a, à quelques exceptions près, qu’une importance secondaire. «Il arrive plusieurs fois par jour que des passagers échangent spontanément leurs sièges sans que nous nous en apercevions. En revanche, nous savons toujours précisément qui se trouve à bord.»

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