Les pompiers ont dû intervenir dimanche dans un aéroport d'Héraklion pour enlever un vautour qui était bloqué dans un avion qui voulait décoller. Le rapace a été transféré au musée d'histoire naturelle pour recevoir des soins.

Un vautour provoque l'intervention des pompiers dans un aéroport de Crète

Un vautour provoque l'intervention des pompiers dans un aéroport de Crète

AFP Agence France-Presse

Un vautour refusant de bouger de l'aile d'un avion en attente de décollage sur l'île grecque de Crète a dû être retiré de force, afin d'éviter d'éventuels dommages à l'appareil, a rapporté lundi un journal local.

Le quotidien «Patris» a indiqué que l'incident s'est produit tard dimanche à l'aéroport d'Héraklion, en Crète, lorsque les pompiers ont été appelés pour enlever le rapace. Le quotidien publie une image où l'oiseau de grande envergure est blotti dans une veste tenue par un pompier. L'article ne précisait pas vers quelle destination se dirigeait le vol.

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Le vautour a ensuite été placé dans une caisse en bois et transféré au musée d'histoire naturelle de l'île pour y recevoir des soins, assure le journal crétois. Les oiseaux sont régulièrement aspirés dans les moteurs d'avion, provoquant parfois de graves accidents.

Des précédents

La semaine dernière, le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis a indiqué que des restes d'oiseau avaient été retrouvés dans le moteur d'un avion Ryanair lors d'un vol entre la Grèce et l'Allemagne le 10 juillet lorsqu'une pale s'était détachée brisant un hublot et aspirant partiellement un passager vers l'extérieur.

Quatre collisions présumées avec des oiseaux sur le moteur de l'avion avaient été signalées par les équipages au cours des 12 mois précédant l'accident, mais aucun dommage n'avait été constaté lors des opérations de maintenance ultérieures, précise le rapport du Conseil américain de la sécurité des transports.