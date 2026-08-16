Samedi, un Boeing 787-9 de Vietnam Airlines a dépassé largement la piste de décollage. Lors du décollage, la queue de l'appareil a effleuré le sol, et les pilotes ont dû interrompre le vol à destination de Hanoï.

Un Boeing échappe de justesse à la catastrophe à Munich

Un Boeing échappe de justesse à la catastrophe à Munich

Gabriel Knupfer

Grosse frayeur et soulagement ce samedi à l’aéroport de Munich pour les passagers d'un Boeing 787-9 de Vietnam Airlines. Le Dreamliner avait déjà dépassé la piste de décollage de 120 mètres lorsqu'il a décollé, rapporte le site spécialisé Aviation Herald.

L'appareil a endommagé le balisage lumineux de la piste et s'est retrouvé dans l'herbe. Des témoins oculaires ont fait état d'un énorme nuage de poussière à la chaîne RTL.

Boeing contraint d'interrompre le vol

Apparemment, la queue de l'appareil a touché le sol lors du décollage. Un tel «tailstrike» au décollage se produit lorsque les pilotes font monter l'appareil trop à pic. Derrière la piste de décollage, après la clôture de l'aéroport, se trouvent une route nationale et des terres agricoles.

Le vol VN-34 reliant Munich à Hanoï (Vietnam) n’a pas pu décoller après l’incident. À la place, le Boeing, dont les réservoirs étaient pleins, a effectué des tours au-dessus de la zone sud de l’aéroport pendant 90 minutes afin de se débarrasser d’une partie de son kérosène.

C’est seulement à la troisième tentative que l'équipage a réussi à poser l'appareil sur la piste 26R. À l'atterrissage, le train principal gauche a dégagé de la fumée, rendant l'avion totalement immobilisé et impossible à manœuvrer sur le tarmac. La piste en question est actuellement fermée à la circulation, tandis que les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.