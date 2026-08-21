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L'Allemagne charge Moscou
Une cache d'armes liée aux services secrets russes découverte près de Berlin

Les autorités allemandes ont découvert deux armes à feu dans une cache près de Berlin, suspectée d’être liée aux services secrets russes. Un homme a été arrêté en Roumanie, selon plusieurs médias.
Publié: 11:04 heures
Deux armes ont été retrouvées dans une forêt près de Berlin. (image symbolique)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Les autorités allemandes ont découvert une cache contenant deux armes à feu dans une forêt près de Berlin. Il s'agirait d'une oeuvre des services secrets russes selon le renseignement intérieur, rapportent plusieurs médias vendredi.

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D'après les médias publics régionaux NDR, WDR et le quotidien Süddeutsche Zeitung, le parquet fédéral mène une enquête pour soupçon de préparation d'un acte de violence grave contre l'Etat et un suspect a été arrêté en Roumanie. Grâce à un signalement, la police aurait été alertée l'été dernier au sujet de ce dépôt, aménagé de manière professionnelle et contenant deux armes de poing, dans la zone frontalière de la capitale avec la région du Brandebourg.

«Le renseignement intérieur (BfV) part désormais du principe que ce dépôt a été aménagé sur ordre des services secrets russes», assurent les médias. Ces armes ont été déposées pour des agents chargés par le Kremlin de mener des «opérations cinétiques», c'est-à-dire notamment des attentats, précisent les médias.

Opérations d'espionnage

Contactés par l'AFP, le renseignement allemand et le ministre de l'Intérieur n'ont pas réagi pour le moment. L'homme arrêté pourrait être celui qui a aménagé cette cache, d'après les médias.

L'Allemagne alerte régulièrement sur la menace posée par la Russie sur son sol, qui se matérialise par des opérations d'espionnage, de sabotage et de déstabilisation. Elles se sont multipliées depuis le début de la guerre en Ukraine, Berlin étant le premier soutien militaire de Kiev.

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