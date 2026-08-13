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Une cible gênante?
La Pologne déjoue un attentat commandité par un Russe

Un Russe accusé de tentative d'assassinat d'un Américano-Ukrainien à Varsovie a été arrêté le 7 août, a annoncé le Premier ministre polonais. Selon lui, la cible était gênante pour Moscou et l'attentat a été déjoué in extremis.
Publié: 13.08.2026 à 16:40 heures
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Dernière mise à jour: 13.08.2026 à 16:58 heures
Vladimir Poutine près de la cité scientifique de Koltsovo, dans la région de Novossibirsk, le 11 août 2026
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre polonais a annoncé jeudi l'interpellation d'un citoyen russe selon lui recruté par Moscou, dont «la tâche consistait à exécuter ici même à Varsovie un citoyen américano-ukrainien». 

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«Cette cible était considérée comme particulièrement gênante pour le régime de Vladimir Poutine», a déclaré Donald Tusk, indiquant que l'attentat a pu être empêché «à la dernière minute» et précisant que le suspect a été interpellé le 7 août.

«C'est la première fois qu'une situation de ce type se produit, où quelqu'un, sur ordre russe, décide de perpétrer un attentat contre un citoyen américain sur le territoire d'un autre pays de l'Otan», a-t-il ajouté. 

«Un assassinat politique»

Selon le Premier ministre, l'interpellation a été effectuée par l'Agence polonaise de sécurité intérieure (ABW) et la police, avec la coopération des services américains. En juin, le caricaturiste russe Semion Skrepetsky, connu comme un critique du président Vladimir Poutine, a été tué par balles en Pologne. «Tout indique qu'il s'agit d'un assassinat politique», avait alors déclaré Donald Tusk.

Depuis le début de la guerre en Ukraine voisine, il y a plus de quatre ans, les autorités polonaises n'ont de cesse de mettre en garde contre des actes de sabotage russes en Pologne. Plusieurs opposants aux autorités russes ont été victimes d'attaques à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en Lituanie. Moscou a toujours nié toute implication dans ces attaques.


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