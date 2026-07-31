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Un cratère de dix mètres
Varsovie convoque l'ambassadeur russe après la chute d'un missile en Pologne

La Pologne a convoqué l’ambassadeur russe après l’explosion d’un missile russe jeudi à Tarnawa-Kolonia, près de la frontière ukrainienne. L'incident, sans victime, a été condamné par l'Otan et l'UE.
Publié: il y a 16 minutes
«Aujourd'hui, le ministère polonais des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie en lien avec le missile qui a frappé le territoire polonais hier», a déclaré Donald Tusk sur X.
Photo: IMAGO/Eastnews
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre polonais a annoncé vendredi la convocation de l'ambassadeur russe, au lendemain de l'explosion d'un missile dans l'est de la Pologne, pays membre de l'Otan et de l'UE.

«Aujourd'hui, le ministère polonais des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie en lien avec le missile qui a frappé le territoire polonais hier», a déclaré Donald Tusk sur X.

Jeudi tôt dans la matinée, un missile de croisière russe a explosé près de la localité de Tarnawa-Kolonia, située dans la région de Lublin (est) à environ 80 kilomètres de la frontière ukrainienne et de la région de Lviv, cible de frappes russes au même moment.

Les réserves de guerre russes seraient épuisées

L'explosion n'a fait aucune victime mais a provoqué un cratère de dix mètres de diamètre et profond de cinq mètres. Le Premier ministre polonais a indiqué par la suite que «les fragments récupérés indiquent qu'il s'agit d'un missile russe Kh-101». L'information a été confirmée par la partie ukrainienne.

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Vendredi, le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a indiqué que selon le parquet, le missile a été produit «au deuxième trimestre de cette année dans une usine près de Moscou».

«Cela signifie que la Russie utilise des missiles produits actuellement pour bombarder l'Ukraine. Cela confirme les informations selon lesquelles les réserves de guerre russes sont épuisées», a-t-il déclaré sur X. Cette dernière violation de l'espace aérien polonais a été condamnée par l'Otan et l'UE.

D'autres pays ont subi des intrusions

En novembre 2022, la chute d'un missile de défense ukrainien sur le village polonais de Przewodow avait fait deux morts. Et en septembre 2025, une vingtaine de drones russes ayant pénétré l'espace aérien polonais avaient été abattus ou s'étaient écrasés.

D'autres pays ont subi des intrusions de drones et de missiles russes depuis 2022, en particulier la Roumanie, membre comme la Pologne de l'UE et de l'Otan, ou la Moldavie.

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