La chute d’un missile, imputée à la Russie, a secoué Tarnawa-Kolonia en Pologne, provoquant un cratère massif. L'OTAN réagit en renforçant ses défenses et en collaborant avec Varsovie pour enquêter.

L'OTAN teste sa réactivité face à Poutine pour la Pologne

L'OTAN teste sa réactivité face à Poutine pour la Pologne

AFP Agence France-Presse

L'OTAN a indiqué jeudi être en «contact étroit» avec les autorités polonaises après la chute d'un missile en Pologne, qu'elle a comme Varsovie imputé à un tir russe à l'occasion de frappes massives menées contre l'Ukraine voisine.

L'organisation a aussi promis de «continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre le territoire de l'OTAN», a précisé Martin O'Donnell, porte-parole du commandant suprême des forces alliées en Europe.

«En réaction à un missile russe de type encore inconnu qui a pénétré dans l'espace aérien polonais avant de s'écraser sur le territoire polonais – l'un des nombreux missiles tirés par la Russie contre l'Ukraine dans la nuit –, l'OTAN et la Pologne ont activé leurs défenses aériennes et terrestres», a souligné ce porte-parole dans un communiqué.

«Deux avions de chasse de l'OTAN, des F-16 polonais, un Airbus A330 ravitailleur de l'unité multinationale de transport ravitailleur polyvalent de l'OTAN, un Saab 340 polonais de détection aérienne avancée et un hélicoptère polonais Mi-24 ont été mis en alerte et déployés», a-t-il ajouté.

Un cratère de 10 mètres

L'OTAN a dénoncé une «violation de l'espace aérien polonais», et le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Alexus Grynkewich, s'est entretenu dans la journée avec le chef d'état-major des armées polonais.

Selon la police polonaise, la chute du missile n'a pas fait de blessés, mais a provoqué un cratère de dix mètres de diamètre, profond de cinq mètres, projetant des débris dans un rayon de 200 mètres autour du lieu d'impact.

80 km de la frontière ukrainienne

Une puissante détonation a réveillé des habitants de la localité de Tarnawa-Kolonia, située dans la région de Lublin (est), peu avant 4h, faisant trembler les fenêtres de leurs maisons.

Le lieu d'impact est situé à environ 80 kilomètres de la frontière ukrainienne et de la région de Lviv, cible de frappes russes au même moment. Varsovie a accusé Moscou d'être à l'origine de l'incident. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que le missile était probablement un Kh-101 russe.