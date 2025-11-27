DE
«Sous un prétexte absurde!»
Vladimir Poutine décide de se venger de la Pologne

La Russie ferme le dernier consulat polonais à Irkoutsk en représailles à la fermeture du consulat russe à Gdansk. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, exacerbées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.
La Russie ferme le dernier consulat polonais à Irkoutsk en représailles à la fermeture du consulat russe à Gdansk.
Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi la fermeture du dernier consulat de Pologne en Russie, situé à Irkoutsk en Sibérie, en réponse à l'annonce la semaine dernière de la fermeture du dernier consulat de Russie en Pologne.

La Russie a informé l'ambassadeur polonais de la fermeture de ce consulat à partir de la fin de l'année «en réponse à la décision des autorités polonaises de retirer, à compter du 23 décembre 2025, leur accord pour le fonctionnement du consulat général de Russie à Gdansk», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La Pologne a annoncé la semaine dernière qu'elle allait fermer le dernier consulat russe encore en activité, à Gdansk (nord), après le sabotage d'une voie ferrée attribué par Varsovie à la Russie. Varsovie a identifié deux Ukrainiens soupçonnés d'agir pour le compte de Moscou comme auteurs présumés de ces actes qui ont causé des dégâts sur une voie ferrée importante pour le transport d'armes, de passagers et de marchandises vers l'Ukraine.

«Sous un prétexte absurde»

Le ministère russe des Affaires étrangères a estimé jeudi que la décision des autorités polonaises de fermer son consulat était «une mesure ouvertement hostile et injustifiée» prise «sous un prétexte absurde».

Après ces mesures réciproques, les seules missions diplomatiques restantes entre les deux pays sont l'ambassade de Russie à Varsovie et l'ambassade de Pologne à Moscou.

Les relations entre Varsovie et Moscou ont toujours été tendues, mais elles se sont considérablement dégradées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Pologne devenant l'un des principaux alliés de Kiev.

